Rus ve Türk öğrencilerden ‘Karşılıklı Bakışlar’

Türk ve Rus çocukların karşılıklı ülke kültürlerini tanıması amacıyla düzenlenen ‘Karşılıklı Bakışlar’ resim yarışmasının ikinci etabı Kadıköy’de düzenlendi

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı etkinlikleri kapsamında Türk ve Rus çocukların karşılıklı ülke kültürlerini tanıması amacıyla düzenlenen ‘Karşılıklı Bakışlar’ resim yarışmasının ikinci etabı Kadıköy’de düzenlendi. Her iki ülkeden 8-18 yaş arasındaki çocukların katıldığı yarışmada Türk çocukları Rusya’yı, Rus çocukları ise Türkiye’yi resmetti.

TÜRK VE RUS ÖĞRENCİLER ÇİZDİ

‘Karşılıklı Bakışlar’ isimli resim yarışmasının ilk etabı Rusya’da gerçekleşmiş, yarışmanın konusu Türkiye olmuştu. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ikinci etabında ise yarışmanın konusu Rusya oldu. Kadıköy Belediyesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Dolmabahçe Rotary Kulübü işbirliğiyle Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte Rusya’dan 98 çocuk Türkiye’yi resmederken, Türkiye’den Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 120 öğrenci ile Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden 20 öğrenci Rusya’yı çizdi. Gençlik Sanat Merkezi’nin odalarını dolduran öğrenciler, birlikte resim çizdi, Rusya’ya yönelik algılarını kağıda yansıttı. Ayrıca Türkiye’yi resmeden gençlerin yaptığı çalışmalar da Gençlik Sanat Merkezi galerisinde sergilendi.

YARIŞMANIN GALİPLERİ RUSYA YOLCUSU

Resimleri Türk ve Rus Rotary Kulübü üyeleri, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nu temsilen Mikhail Kamenev ve Kadıköy Belediyesi temsilcilerinden oluşan jüri değerlendirdi. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Mertcan Mert, Melis Gürsoy, Ece Ünal’ın kazandığı yarışmanın ödülü Rusya gezisi oldu. Öğrenciler Rus kültürünü daha iyi tanımak, resmettiklerini yerinde görmek amacıyla Rusya’ya gidecek.