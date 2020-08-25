Roman müzisyenler İstanbullularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “ Roman Havası” etkinlikleri ile İstanbulluları buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “ Roman Havası” etkinlikleri ile İstanbulluları buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri çerçevesinde aralarında Sulukule Roman Orkestrası, Roman All Stars, Ustaoğlu Brothers gibi grupların da olduğu Roman müzisyenleri 22 Ağustos Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda, 23 Ağustos Pazar günü de Caddebostan sahilinde sahne aldı.

İBB’nin pandemi sürecinde çalışamayan Roman sanatçıları desteklemek için düzenlediği “Roman Havası” etkinliklerine büyük ilgi gösteren İstanbullar roman müzikleri ile dans edip eğlendi.