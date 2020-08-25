Haftalık Bağımsız Gazete 26 Ağustos 2020
Edebiyat hayatımızdan hatırlamalar
Tarık Dursun K: Sevmek Diye Bir Şey
Tarık Dursun K: Sevmek Diye Bir Şey
Gündem
Salgında ebeveynler tedirgin
Salgında ebeveynler tedirgin
Kültür Sanat
Hava Kadıköy’de güzel! 
Hava Kadıköy’de güzel! 
Yaşam
Kadınların dilinden kadın hikayeleri
Kadınların dilinden kadın hikayeleri

Roman müzisyenler İstanbullularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “ Roman Havası” etkinlikleri ile İstanbulluları buluşturdu

Roman müzisyenler İstanbullularla buluştu
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “ Roman Havası” etkinlikleri ile İstanbulluları buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri çerçevesinde aralarında Sulukule Roman Orkestrası, Roman All Stars, Ustaoğlu Brothers gibi grupların da olduğu Roman müzisyenleri 22 Ağustos Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda, 23 Ağustos Pazar günü de Caddebostan sahilinde sahne aldı.

İBB’nin pandemi sürecinde çalışamayan Roman sanatçıları desteklemek için düzenlediği “Roman Havası” etkinliklerine büyük ilgi gösteren İstanbullar roman müzikleri ile dans edip eğlendi.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.