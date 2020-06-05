Rexx’in İzleri 3

“İstiklal Caddesi’ndeki dönüşümün ardından Rexx, film izlediğim az sayıdaki sinemadan biriydi” diyen sinema yazarı Hasan Cömert, sinemaları romantik bir bakışla değil uzun bir sürecin etkileriyle birlikte konuşmaktan yana

Fırat Fıstık

Kadıköy’ün tarihi mekanı ve yıkılmasıyla yeniden gündeme gelen Rexx’in hatırasına ve insanlardaki hafızasına dair başlattığımız Rexx’in İzleri serisine sinema yazarı ve Kutsal Motor Youtube kanalının kurucularından Hasan Cömert ile devam ediyoruz.

Cömert, Rexx ile birlikte kapanması gündemde olan diğer sinemaların bu durumunun bir yandan film izleme deneyimleriyle alakalı, bir yandan da uzun zamandır sürdürülen şehir ve kültür politikalarıyla ilgili olduğunu düşünüyor. “Kültürel alanların son 20 yılda hızla dönüştürülmesi, şehir merkezindeki alanların toplumun bir kesimini uzaklaştırmak için yok edilmesi ve sermayenin şehirde tamamen söz sahibi olmasıyla birlikte sadece sinemalar değil geçmişi, tarihi olan bütün kültürel yapılar ya ortadan kaldırıldı ya da şehirde yaşayanlarla bağı kesildi.” diyen Cömert, sinemaları romantik bakış açısıyla değil uzun bir sürecin etkileriyle birlikte konuşmak gerektiğini söylüyor.

REXX’İN SİMGESEL ANLAMI

İstiklal Caddesi’ndeki dönüşümün ardından Rexx’in film izlediği az sayıdaki sinemadan biri olduğunu belirten Cömert, “Hatta İstanbul Film Festivali’ndeki tek tercihim Rexx’ti. Rexx hem konumu hem büyük salonuyla o eski sinemaların son örneklerinden ve sadece film deneyimi açısından değil parçası olduğu film çıkışındaki ritüellerle de özel bir sinemaydı. Çok fazla anım var elbette.” diyor.

Cömert, Rexx’in aynı zamanda şu anda İstanbul’da nefes alınabilecek az sayıda yerden biri olduğunu söylerken simgesel anlamına da vurgu yapıyor: “Rexx’in böyle bir konumda olmasının simgesel de bir anlamı var. AVM’lere ve mutenalaştırılarak kimliğini, anlamını yitiren semtlere sıkıştırılmış şehir hayatına alternatif olarak da anlamı büyük.”

“SORUNLAR DA GÖRÜLMELİ”

Sinemanın iyileştirilmesi gerektiğini savunan Cömert, sinemalar kapanmasın dendiğinde sorunların yok sayılmasından şikayetçi: “Öncelikle olması gereken devlet ya da vakıf desteğiyle bu sinemalar iyileştirilmeli. Perde, koltuk düzeni, ses sistemi vs. Ama bu desteklerin günü kurtarması değil uzun vadeye yayılan bir plan dahilinde olması gerekiyor. Günümüzdeki online platformlar ile sinemalar arasındaki tartışmaları daha da keskinleştirmemek için izleme deneyimini daha iyi hale getirmek gerekiyor. Rexx’in birçok açıdan eksikleri özellikle ses ve ışık problemleri olduğu bir gerçek. Vizyon tercihleri de bence tartışmaya açık ve bunlar da bu mevzudan bağımsız değil. Sadece sinemalar kapanmasın dendiğinde bu sorunlar yok sayılıyor ki en büyük sorun da bu.”

“BİRAZ BEKLEYİP GÖRELİM”

Rexx’in İzleri serisi için konuk ettiğimiz Cömert’e Kutsal Motor ve devam eden yayınlarının, salgın sürecinden nasıl etkilendiklerini soruyoruz ve şu cevabı veriyor: “Bu zor zamanlarda çok zor koşullarda insanların çalıştığını görüyoruz ve biliyoruz, o yüzden şikayet etmemeye çalışıyoruz. Birçok iş koluna göre rahat durumdayız. Karantinada şartlarımız değişti ama yine güncel içerikler hazırlıyoruz. Video sayımızı artırdık, yapmak istediğimiz işleri teknik açıdan daha hızlı yapıyoruz. Bir yandan kısıtlamaların getirdiği bir yaratıcılık var ama olumsuz etkileri de çok fazla. Online platformlarda geçirilen süre bu süreçte arttı elbette ama insanların Zoom ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılan kayıtlardan yani küçük çerçevelerden sıkıldığını düşünüyorum. İşin maddi kısmı ise her şey gibi belirsiz bir hal aldı. Biraz bekleyip görelim modundayız.”