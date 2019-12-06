Haftalık Bağımsız Gazete 06 Aralık 2019
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Ressam Erbil’den canlı performans

Usta ressam Devrim Erbil, özel bir tablosuyla İstanbul Art Show’a katılacak

Ressam Erbil’den canlı performans
GazeteKadıköy

Kadıköylü ünlü ressam Devrim Erbil, özel bir tablosuyla Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Art Show’a katılacak. Erbil, postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan canlı performansıyla sanatseverlerin karşısında olacak. 4 metreye 2,5 metre boyutlarındaki Erbil tablosu, tek bir İstanbul görüntüsü sunmakla birlikte kendi içerisinde 40 ayrı tablodan oluşuyor. Dev eser, 19 Aralık’ta yapılacak açılış gecesinde Devrim Erbil tarafından parçalara ayrılacak. Yapılan özel tasarım sayesinde, her bir parça kendi içerisinde bir resim olma özelliği taşıdığı gibi birden fazla parçanın birleştirilmesini de mümkün kılacak. İlk kez yapılacak canlı performansla alışılmışın dışında, farklı formlarda bir Devrim Erbil resmi sanatseverlerle buluşacak. 

Etiketler; #devrim erbil
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