Resmin Sokak Hali sergisi açıldı

Üç fotoğrafçının muralleri farklı şekillerde yorumladığı Resmin Sokak Hali sergisi Tasarım Atölyesi Kadıköy’de açıldı

Kadıköy ve özellikle Yeldeğirmeni dünyanın önemli mural sanatçılarının çizgilerine ev sahipliği yapıyor. Sıvası dökülmüş bir binanın duvarına, otoparkların bitişiğindeki bir binanın cephesine ve daha da fazlası. Her gün birçok insanın karşılaştığı bazılarının ise özellikle görmeye geldiği bu duvar resimleri, 2018 yılında kurulan ve aynı yıl Kadıköy’ün Sakinleri projesini hayata geçiren TAK Belgesel Fotoğraf Proje Grubu eğitmenlerinden Bülent Küçük, Arzu Dedeoğlu ve Batur Seçilmiş tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Fotoğrafçılar çektikleri karelerle duvar resimlerinin gündelik hayatla ve kent mimarisiyle olan ilişkisini anlatmaya çalışıyor.

Bülent Küçük, Arzu Dedeoğlu, Batur Seçilmiş.

“KENT BELLEĞİ OLUŞTURUYORUZ”

Projenin fotoğrafçılarından Bülent Küçük, sergi fikrinin oluşumunu şu sözlerle anlattı: “Ben 80’li yıllarda duvar yazıları ve duvar resimleriyle tanıştım, 90’lı yıllarda da grafitiyle. Özellikle grafiti meselesi çok modaydı, onu da umumi tuvaletlerde bilirdik. Sonra Gezi’de çok patladı. O zaman çok meraklı ve yaratıcı hikâyeler gördük duvarlarda. Ama bizim kültürümüz ancak bu kadardı. Hikâyenin başladığı toplumda ise Leonardo da Vinci’yi ilk muralci olarak tanıtırlar, kiliselerin duvarlarını boyadığı için. Bizde bu hikâye çok yeni. Kadıköy’de bu işler yapılırken daha önce hiç dikkatimi çekmedi benim. Önünden geçmişim ama hiç fark etmemişim.”

Fotoğraf: Bülent Küçük

Fotoğraflarla bir kent belleği oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Küçük, “Bundan 10 sene sonra ‘Yeldeğirmeni’nin çeşitli duvarlarında böyle şeyler var’ diyecek insanlar. Bunun için çok değerli bir hikâye ve biz de buradan başlayalım dedik. Bunu direkt karşıdaki apartmanın tepesine çıkıp bir mural fotoğrafı çekmek değil de bir adam geçerken bir gölgeliğin altından nasıl görüyor kısmını yansıtmaya çalıştık.”

Fotoğraf: Arzu Dedeoğlu

RESİMLERİN SOKAKLA İLİŞKİSİ

Arzu Dedeoğlu ise çekimlerden önce murallerin olduğu noktalarda gözlem yaptıklarını ifade ederek, “Fotoğraf çekimlerine başlarken kentle ve o sokakta yaşayan insanlarla ilişkisini anlatmaya çalıştık. Mesela dört inancı temsil eden bir mural var ve onun bir caminin yakınında olması bir tesadüf. Önce etrafında dolaştık, belli binaların üzerine çıkıp baktık, murallerle ilgili okuduk.” dedi.

Fotoğraf: Batur Seçilmiş

Batur Seçilmiş ise yıllardır yapılan murallerin bir arşivini oluşturmak ve duvar resimlerinin kentteki insanlara nasıl temas ettiğini arşivlemek istediklerini söyledi. Projenin bir kitap olarak Kadıköylülerle buluşması planlanıyor.

Resmin Sokak Hali sergisi 10 Eylül 2019 tarihine kadar Yeldeğirmeni Duatepe Sokak’taki Tasarım Atölyesi (TAK)’ta ziyarete açık olacak.