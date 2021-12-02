Remote İstanbul’u deneyimlemek için son oyunlar

Yapay zekanın rehberliğinde seyirciyi Kadıköy sokaklarında tura çıkaran Remote İstanbul, aralık ayında son dört oyununu gerçekleştirecek

Kundura Sahne’nin Avrupa’nın önde gelen sanat kolektiflerinden Rimini Protokoll​ ortaklığında ikincisini düzenlediği ve yaz boyunca seyirciden büyük ilgi gören Remote İstanbul, son gösterimlerine hazırlanıyor. Aralık ayı boyunca her cumartesi günü gerçekleşecek performans, 25 Aralık’ta son kez seyirciyle buluşacak.

Rimini Protokoll’ün kurucularından Stefan Kaegi’nin tasarlayıp yazdığı ve Londra’dan Taipei’ye, New York’tan Buenos Aires’e, 50’den fazla şehirde sahnelenen “Remote X”in İstanbul uyarlaması olan Remote İstanbul, İpek adlı bir yapay zekanın arkadaşlığı ve rehberliğinde katılımcıları Kadıköy sokaklarında şaşırtıcı bir tura çıkarıyor.

KOŞUYOLU’NDAN BAŞLIYOR

Koşuyolu’ndaki Manolya Parkı’ndan başlayan rotasında katılımcıları kişiye özel kulaklıklarla yola çıkaran Remote İstanbul, yapay zeka eşliğinde bireysel karar ve davranışlarımızı gözlemlemeye teşvik ederken; koşturmaca içinde kaçırdığımız ayrıntılara işaret ederek şehir ve hayat ile bağımıza yeni gözlerle bakmaya çağırıyor. Rimini Protokoll’den Jörg Karrenbauer’in yazıp yönettiği Remote İstanbul, tiyatro severleri olduğu kadar oyun ve teknoloji tutkunlarını da bekliyor.

Beykoz Kundura’nın performans ve tiyatro sahnesi Kundura Sahne ile Lita YapımEvi ortak yapımı olan Remote İstanbul, Kadıköy Belediyesi işbirliğinde ve Tepe Nautilus AVM’nin katkılarıyla gerçekleşiyor.

SON DÖRT OYUN

4, 11, 18 ve 25 Aralık’ta gerçekleşecek Remote İstanbul, saat 15.00’te başlıyor ve yaklaşık iki saat sürüyor. Türkçe gerçekleşen performans, 25 Aralık Cumartesi günü Türkçe ve İngilizce seçenekli olacak. Biletleri Öğrenci 80 TL, Tam 120 TL olarak beykozkundura.com adresinde satışa sunulan Remote İstanbul’a grup halinde katılacak izleyiciler için en az üç bilet alımında yüzde yüzde 20 indirim olanağı da sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi: beykozkundura.com/remoteistanbul