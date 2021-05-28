British Council’in geliştirdiği yenilikçi çevrimiçi sergi platformu ‘Duvarları Olmayan Müze’ beşinci sergisini açıyor: ‘Rahat hissediyor musun?’

Sergi, kadın deneyimine, aileye ve gezegenimize yakından bakarken kendi içimizde ya da yaşadığımız yerlerde evde hissetmenin ne anlama geldiğini irdeliyor. Türkiye’yi temsilen Rita Aktay, Birleşik Krallık’ı temsilen ise Ritika Biswas’ın küratörlüğünü üstlendiği dijital sergi, 27 Mayıs’tan itibaren http://exhibitions.britishcouncil.org/ web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacak.

‘Rahat hissediyor musun?’ ilk kez, ziyaretçiye birden fazla rota sunarak yeni bir deneyim yaratıyor. Ziyaretçiler, farklı emojileri seçerek hangi sanat eserlerinin onların yolculuğuna dahil olacağını seçebiliyor, her defasında farklı bir seyir rotası belirleyebiliyorlar.

Sergi, British Council Koleksiyonu’nda yer alan eserler ile uluslararası sanatçıların eserlerini biraraya getiriyor.