Radyo Tiyatrosunda ‘Hansel ve Gretel’ zamanı

“Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, “Kral Çıplak” masalının ardından “Hansel ve Gretel” masalını da seslendirdi

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin (HKÇKM) düzenlediği “Çocukça Tiyatro” atölyesinde tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, “Kral Çıplak” masalının ardından “Hansel ve Gretel” masalını da seslendirdi. Pandemi sürecinde eğitimlerinden ve sosyal hayatlarından uzak kalan çocuklar, öğrendiklerini unutmamak ve bu süreci üretken bir şekilde geçirmek için radyo tiyatrosunu yeni nesil uygulamalarla birleştirdi. İlk olarak “Kral Çıplak” masalını seslendiren ‘Bizim Çocuklar’ ekibi, ikinci olarak Grimm Kardeşlerin kaleme aldığı ve yüzlerce uyarlaması yapılan “Hansel ve Gretel” masalına ses verdi. Spotify, Apple ve Google Podcast platformları üzerinden dinlenebilen masallar, özellikle çocuklar tarafından çok beğeniliyor.