Haftalık Bağımsız Gazete 21 Şubat 2020
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Pulitzer ödüllü “Vahşi Batı”ya büyük gala

Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Vahşi Batı’nın galası 17 Şubat Pazartesi günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Sam Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı

Pulitzer ödüllü “Vahşi Batı”ya büyük gala
GazeteKadıköy

Oyunun galasına İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Müdür Yardımcıları ve sanatçılar Engin Gürmen, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Suna Keskin, Yalçın Özden, Rahmi Dilligil, Şebnem Dilligil, Anta Toros, Lale Belkıs’ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğlun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz.

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu “Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor.

Ahmet Saraçoğlu, Serdar Orçin, Eraslan Sağlam ve Rozet Hubeş’in rol aldığı oyun, 4-5-6-7 Mart’ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde olacak.

Etiketler; #vahşi batı #pulitzer #şehir tiyatroları
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