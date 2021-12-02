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Prof. Lukas David anısına konser

Camerata Saygun Oda Orkestrası, 6 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda Prof. Lukas David anısına bir konser verecek

Prof. Lukas David anısına konser
GazeteKadıköy

Orkestra adına konserle ilgili açıklamada bulunan Çiğdem İyicil, “Bu konseri 11 Ekim'de kaybettiğimiz ünlü Avusturyalı kemancı ve eşsiz pedagog, birçok Türk kemancının ve Camerata Saygun üyelerinin çoğunun hocası olmuş, onların hayatında önemli bir yeri olan, Nuri Hoca'nın yakın dostu Prof. Lukas David'in anısına gerçekleştirirken, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.

Prof. Reşit Nuri İyicil tarafından 2005 yılında kurulan Camerata Saygun Oda Orkestrası, Eskişehir Festivali, Saint Petersburg Festivali, Süreyya Operası, CRR Konser Salonu,  Ankara Devlet Konser Salonu, İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi, ICMAF Uluslararası Müzik Festivali gibi birçok sahnede yer aldı, yerli ve yabancı birçok soliste eşlik etti. Orkestra, Prof. Reşit Nuri İyicil'in arzusu doğrultusunda özellikle yetenekli ve genç öğrencileri de arasına alarak onlara repertuvar ve sahne deneyimi kazandırırken bir yandan da nitelikli yorumlarla sanatseverlerin bu usta çırak ilişkisine şahit olmalarını sağlıyor.

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