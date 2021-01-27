‘Piyanolu Üçlüler’ yayınlandı

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın düzenlediği Ulusal Beste Yarışması 2020’de ödül alan eserler “Piyanolu Üçlüler” adıyla yayınlandı

Kültür ve müzik hayatına önemli katkılar sunan Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2020’de ödül alan bestecilerin oda müziği formundaki eserleri, Piyanolu Üçlüler başlığı altında Lila Müzik etiketiyle yayınlandı.

Müzik repertuvarını zenginleştirmek ve genç Türk bestecilerini teşvik etmek amacıyla, 35 yaş altındaki bestecilerin davet edildiği, Ulusal Beste Yarışması’nın final gecesi pandemi nedeniyle gecikmeli olarak 2020’nin Ekim ayında yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılımıyla gerçekleşen gecede ödüller sahiplerini buldu.

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2020’ye katılan eserler, klasik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Besteci-müzikolog-müzik teorisyeni Yalçın Tura, besteci Özkan Manav, Hasan Uçarsu, Turgay Erdener, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı, piyanist Gülsin Onay ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’dan oluşan jüri, birinciliği Seyyid Abdullah Cahid Çelikçi’nin Fil Yılı’na, ikincilik ödülünü Emir Can Pehlivan’ın eseri Hafız Burhan’a, üçüncülüğü Aleksandra Nadin Bolşen’in Piyanolu Trio için Müzik başlıklı eserine ve mansiyon ödülünü ise Yusuf İzeddin Mesçi’nin Fildişi isimli bestesine verdi.

Yarışmaya katılan eserler, Özgecan Günöz (keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Özgür Ünaldı’dan (piyano) oluşan Bosphorus Trio tarafından seslendirdi.

Seçici jüride yer alan besteci Özkan Manav, yarışmaya katılan eserleri şöyle değerlendiriyor: “Bu albümde yer alan eserler Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın beklentisi doğrultusunda, Türkiye’nin geleneksel duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler ve yansımalarla örülmüş; bununla birlikte birbirinden farklı duyuş ve bakış perspektifleri sunan, ele aldıkları, işledikleri ses gerecine farklı mesafelerden bakan kompozisyonlar. Her biri kendine özgü bir ses tablosu toplamı olan bu çalışmalar, önceki yarışmalarda olduğu gibi 2020 yılında da nitelikli yorumlarla sunuldu ve Lila Müzik’in alışık olduğumuz özenli çalışmasıyla arşivlik bir CD’ye dönüştü.”

Piyanolu Üçlüler CD’sinin kitapçığında yer alan bilgiler besteciler tarafından kaleme alındı. Albümün kaydı Ozan Sarıer’e, tasarımı Gözde Oral’a, kitapçık fotoğrafları ise Emre Başak’a ait.