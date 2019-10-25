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Penguen Kitabevi 27 Ekim’de açılıyor

Kitapseverlerin yakın kadrajında olan Penguen Kitabevi, dördüncü şubesini Bağdat Caddesi / Erenköy’de açıyor. Açılış, 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşiyor

Penguen Kitabevi 27 Ekim’de açılıyor
GazeteKadıköy

İlk şubesini, 1996'da Kadıköy'de açan Penguen Kitabevi, bu defa, iki katlı bir alanda kitapseverlere hizmet verecek. Gebze, Maltepe ve Bahariye Caddesi / Kadıköy’den sonra Bağdat Caddesi’nde hayata geçireceği bu kitabeviyle de alternatif bir soluk getirmeyi hedefleyen Penguen Kitabevi, Anadolu Yakası’nın “en büyük kitabevlerinden" biri olmaya aday… 30 bin çeşidin bulunduğu tüm kategorilerde geniş kitap seçkisiyle ve o kitapları sakince inceleyip keşfettirecek kafesiyle kitapseverlerin yine ilk adreslerinden biri olacak Penguen Kitabevi’nde şimdilik kesinleşen imza günleri ve söyleşilerin programı şöyle:

15 Kasım – Barış Muslu

16 Kasım - Ege Soley

7 Aralık – Ahmet Ümit

Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No: 330 / Erenköy

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