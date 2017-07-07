Haftalık Bağımsız Gazete 07 Temmuz 2017
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Parkta hem caz hem tasarım
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Parkta hem caz hem tasarım

Parkta hem caz hem tasarım
GazeteKadıköy

İstanbul Caz Festivali’nin kültleşen ve parklara yayılan ücretsiz etkinliği Parklarda Caz bu yıl da şehrin sakinlerini Fenerbahçe’nin mavisi ve yeşili ortasında keyifli bir güne davet ediyor. 9 Temmuz Pazar günü 16.00-23.30 arası gerçekleşecek etkinlikte, genç caz gruplarının performanslarından sonra sahne alacak İspanyol ekip Mastretta ise, zevke davet eden dans şarkılarıyla festivalin sevilen etkinliğinin kapanışını yapacak. Mastretta, arka planına Akdeniz aroması eklenmiş deneysel seyahatler ve rock dokunuşlarıyla bu güzel Pazar akşamüstünde Anadolu yakası sakinlerini popüler ve güncel müziğe doyuracak. Konserlerden sonra 21.30’da açık hava sinemasında Searching for Sugarman gösterimiyle devam edecek etkinlikte TAK ile Tasarım Pazarı’na uğramayı unutmayın.

İstanbul Caz Festivali’nin kültleşen ve parklara yayılan etkinliği Parklarda Caz bu yıl Tasarım Atölyesi Kadıköy ile birlikte bir Tasarım Pazarı organize ediyor. 9 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe Khalkedon’da gerçekleşecek olan ücretsiz etkinlikte Tasarım Pazarı’nda pek çok ürünü alma şansınız olacak.

Parklarda Caz’ın programı şöyle:

16.00: Deniz Özçelik Quintet 
16.45: Gagarin Jazz Band 
17.30: Bidar Kalender 
18.30: İpek Göztepe Quintet 
19.15: İstemeden Oldu! 
20.15: Mastretta 
21.30: Açık Hava Sineması: Searching for Sugarman

Etiketler; #fenerbahçe parkı #istanbul caz festivali #tasarım pazarı #tak #Kadıköy Belediyesi
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