‘Pandemi sessizliği’ şarkı oldu

Ses Araştırmacısı, “Ses Dokuyucu” Oğuz Öner’in, pandemi ruhundan beslenen ilk teklisi ‘Silence Wide’ yayınlandı

Doğaçlama, deneysel ve elektro-akustik müzik alanlarında deneyimli “ses dokuyucu” Oğuz Öner, ilk solo teklisi ‘Silence Wide’ı bağımsız olarak yayınladı.

Spotify ve tüm dijital platformlarda yayınlanan Silence Wide; pandeminin ilk aylarında bir hafta sonu bestelendi. Meditasyon ve derin dinleme alanlarıyla yakından ilgilenen Öner, edindiği deneyimleri vokal katmanlarına ve atmosferik elektro-akustik dokulara dönüştürerek dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Silence Wide, hepimizin evlere kapandığı ve kendisiyle baş başa kalma deneyimi yaşadığı bu dönemin ruhunu; kent-doğa ilişkisinin ve dünya düzeninin hızlı dönüşümünü, deneysel ve akıcı bir dille ifade ediyor.

KADIKÖY’ÜN SES HARİTASI

2002 yılında Domestic Lo-Fi adlı Türkiye’nin ilk elektronik-noise müzisyenleri kolektifinin albüm çalışmalarında yer alarak müzik kariyerine adım atan Oğuz Öner, 2006 yılında kurucusu olduğu teatral / indietronica / avant-garde pop grubu Nu Park ile albüm ve klip çalışmalarına devam ediyor, yurtiçinde ve yurtdışında (Torino, Londra turları) konserler veriyor. TORK dans topluluğunun (Çin ve Türkiye turları), Akbank Sanat dans projelerinin ve çeşitli çağdaş performans sanatı çalışmalarının müziklerini doğaçlama destekli meditatif, oyuncul arayışlarla üretiyor. Sanat - tasarım ekseninde, işitsel ve psikocoğrafi projeler üzerinde çalışan Oğuz Öner, Koç Üniversitesi’nde kültür-sanat etkinlikleri koordinatörlüğü görevini sürdürüyor. Aynı zamanda İTÜ’de “soundscape” alanında doktora çalışmasına devam ediyor, gerçekleştirdiği ses yürüyüşleri aracılığıyla Kadıköy'ün ses algı haritasını çıkarıyor.