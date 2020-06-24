Pandemi müzik alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?

Yapılan araştırmaya göre pandemi nedeniyle daha azla evde vakit geçirildiği için müzik dinleme oranı da arttı

Covid-19 birçok alışkanlığımız gibi sosyalleşme alışkanlıklarımızı da kökünden değiştirmeye devam ederken, müziğin dertlerimizi unutturduğu ve modumuzu yükselttiğini hiçbirimiz inkar edemeyiz. Gerek evde spor yaparken gerekse rahatlamak için müzik dinlemenin zor günleri atlatmamıza yardımcı olduğu bir gerçek. Müziğin de dijitalleşmesi ile müzik dinleme platformlarının sektörün ana oyuncularından biri haline gelmesi çok da uzun bir zaman almadı. İzolasyonun başlamasıyla diğer alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz gibi müzik dinleme tercihlerimiz de büyük oranda değişti.

AdColony’nin Türkiye’de 18-65 yaş arası katılımcılarla yaptığı “Covid-19 Döneminde Değişen Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması” salgın sebebiyle değişen müzik dinleme ve şarkı tercihlerimizi gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre Covid-19 döneminde Türkiye’de kullanıcılar arasında en popüler olan müzik dinleme platformu %48 ile Spotify. Özellikle evden geçirilen zamanın artması müzik dinleme sürelerinin de artmasına neden oluyor. Araştırmaya katılanların %56’sı Covid-19 döneminin öncesine oranla daha fazla müzik dinlediklerini belirtiyor.

EN ÇOK TÜRKÇE POP

Bu dönemde kafa dağıtmak, rahatlamak ve huzurlu hissetmek herkesin en büyük isteği. Müziğin rahatlatıcı gücü burada da devreye giriyor. Katılımcıların %94’ü müzik dinlemenin rahatlattığını ve mutlu hissetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor. Çoğu işyerinin evden çalışmaya başlaması, okulların kapalı olması ve haftasonları sokağa çıkma yasakları nedeniyle bu dönemde kullanıcıların %51’i araçlarında daha az, evlerinde ise daha fazla müzik dinlediklerini bildiriyor. Poscastler ise bu dönemde iyice popülerleşmeye devam ediyor. Katılımcıların %54’ü özellikle komedi ve haber podcastlerini daha fazla dinlemeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Müzik türler özelinde ise katılımcıların %53’ünün en fazla dinlediği müzik türü Türkçe Pop oluyor. Yabancı Pop ise %33 ile en fazla tercih edilen ikinci müzik türü oluyor.