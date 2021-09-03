Özgürlük’te tiyatro şenliğine devam

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Özgürlük Parkı’nda devam eden tiyatro şenliğinde bu haftanın oyunlarını derledik. Özgürlük Parkı'ndaki iki sahnede süren ve her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet satış sitelerinden online olarak alınabiliyor

3 Eylül Cuma

ÖLÜ'N BİZİ AYIRANA DEK

(Açık Hava Sahne)

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra tiyatro oyununda buluşuyor. Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar. Ancak sabah aynı yatakta uyanırlar! Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar’ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir.

Bilet için: Biletix.com

BİR DELİNİN GÜNCESİ

(Tepe Sahne)

Ömrünün önemli bir bölümünü akıl hastanesinde geçiren kadın, günün birinde beklenmedik bir anda salıverilir. Her anlamda ‘sistemle’ doğuştan sorunu olan bu kadın daha akıl hastanesinden çıkar çıkmaz çığrından çıkmış, cehenneme dönmüş bir dünyanın ortasında buluverir kendini. Gerçeği algılayana/anlayana kadar olan olur ve o eşsiz deliliğin refleksiyle bütün okları üzerine çekmeyi başarır. İçine düştüğü bu cehennemden kurtuluşun (zekice) ‘deliliğe vurarak’ olabileceğini düşünür oysa işler daha da karmaşıklaşır.

Bilet için: Tiyatrolar.com.tr

4 Eylül Cumartesi

NOTRE DAME'IN KAMBURU MÜZİKALİ

(Açık Hava Sahne)

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden ondan korkan halkın içine karışmayan, insanların söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur.

Bilet için: Biletix.com

ŞATONUN ALTINDA

(Tepe Sahne)

Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun Macbeth’in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor.

Hiç bir şeye inanmayan ve her şeyle dalga geçen zamanın ötesinden iki kadının anlatımıyla clown, fiziksel hikaye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk, bufon gibi farklı oyunculuk stillerini harmanlayan bir deneme Şatonun Altında.

Bilet için: Tiyatrolar.com.tr

05 Eylül Pazar

CİMRİ

(Açık Hava Sahne)

Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri” oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahneliyor.

Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak?

Bilet için: Biletix.com

6 EYLÜL Pazartesi

ŞEKER PORTAKALI

(Tepe Sahne)

Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına rağmen hayal gücü ve zekası çok gelişmiş, oldukça yaramaz bir çocuktur. Yeni taşındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan şeker portakalı fidanı Zeze ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki arkadaş olurlar. Günün birinde Zeze bir yaramazlık neticesinde ayağını keser ve şehrin en güzel arabasına sahip olan Portekizli O’nu eczaneye götürür. Zeze Portekizli’den çok şey öğrenir ve bir süre sonra dost olurlar. Zeze bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamış ve eski yaramazlıklarını bırakmıştır.

Bilet için: Biletix.com

07 Eylül Salı

TAMAMLA BİZİ EY AŞK

(Açık Hava Sahne)

"Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk” tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne bir güldürü. Buruşmuş gönül ilişkileri, evlilikler nasıl ütülenmeli, eski düzgün haline getirilmeli... Evlilik terapisi yapan doktorların kapısında kuyruk var. Oyunda terapi yapılan bir çift üzerinden seyircilere bu işin sırları açılıyor, terapi yöntemlerini sergiliyor. “

Bilet için: Biletix.com

AFİFE

(Tepe Sahne)

Başarılı oyuncu Aslı İktu’nun izleyiciden tam not alan, Afife Jale'ye nefes verdiği muhteşem performansı sahneye taşınıyor. Cem Kenar’ın yazdığı ‘Afife’, Türk sanat tarihine adını altın harflerle yazmış büyük isim Afife Jale’nin hastane odasındaki yalnızlığını, sıkışmış hayallerini, direnişlerini, hatıralarını ve dayanılmaz ağrılarıyla ayakta kalmaya çalışan, can yakan aşk hikâyesini konu ediniyor.

Bilet için: Biletix.com

08 Eylül Çarşamba

DELİBO

(Tepe Sahne)

Murat Uyurkulak'ın romanı 'Delibo'nun tiyatro uyarlaması, Tiyatro Alesta tarafından sahneleniyor. Oyunun konusu ise şöyle: On sekiz yıl önce, on sekiz yaşının ilk dakikasında hayatını mahvedip terk ettiği Bornova'ya bir telefonla dönmeye karar verir Yusuf. Çocukluk kahramanı Delibo kaybolmuştur. Çocukluk aşkı Yasemin'le bir yandan Delibo aranır bir yandan da hasır altı edilen geçmişle hesaplaşılır.

Bilet için: Tiyatrolar.com.tr

09 Eylül Perşembe

EINSTEIN'IN İHANETİ

(Açık Hava Sahne)

Einstein gibi dünyaca ünlü bir dehanın çelişkileri, başarısızlıkları ve üzüntüleri üzerinden 20. yüzyılda yaşatılan insanlık suçlarının anlatıldığı oyun, seyirciye bazen mizahi, bazen de şiirsel bir yolla varoluşu, insanlığı, ilkeleri ve öncelikleri sorgulatıyor.

Dünyaca ünlü bilim adamı Albert Einstein ve orta yaşlı bir serseri 1934’da New Jersey’de tesadüf eseri tanışırlar. Farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen birbirlerine çabuk ısınırlar.

Bilet için: Biletix.com

HERKES KOCAMA BENZİYOR

(Tepe Sahne)

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor. Buraya nasıl ‘’düştüğünden’’, onu terk eden kocasından, kederinden, hevesinden, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarından ama en çok da öfkesinden. Geçmişte tanımlayamadığı, anlamına parça parça ulaştığı o öfke bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Bilet için: Tiyatrolar.com.tr