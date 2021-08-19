Özgürlük Parkı’nda haftanın oyunları

Özgürlük Parkı’ndaki tiyatro şenliğinde bu haftanın oyunları

Özgürlük Parkı’ndaki tiyatro şenliği Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla devam ediyor. Bu hafta izleyiciyle buluşacak oyunların bilgilerini derledik. Her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet sitelerinden online olarak alınabiliyor.

20 Ağustos Cuma

İÇİMİZDEKİ KAFES

(Tepe Sahne)

Kara komedi olan oyunda erkekler belirli bir yaştan sonra bir kafesin içine kapatılıyor. Tek amaçları ise kafesten çıkmak. Bir kadın mekanizması tarafından eşitlik, ahlak ve vicdanın anlatılmaya çalışıldığı oyunda hala çözümlemekte zorlandığımız id-ego ve süper ego kavramları üzerinden bu dünya ele alınıyor.

Bilet için: biletix.com

21 Ağustos Cumartesi

YENİ BİR ŞARKI

(Açık Hava Sahne)

Marguerite Duras’ın uzun bir evlilik ilişkisinden sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen bu modern klasikler arasına giren oyun “kadın özgürleşme hareketinin” güçlü izlerini taşıyor.

Bilet için: biletix.com

EYLÜL

(Tepe Sahne)

Eylül, 28 yaşında trans bir kadındır. Tek odalı evinde maniler söyleyerek başından geçenleri anlatmaya başlar. Nasıl seks işçisi olduğunu… Çarka çıktığı zamanları... Askerlik muayenesini... Âşık olduğu adamı… Ailesini... Arada bir sorar: Kaç Olduk? Bunca şeyi kime anlatır, bilinmez. Başından geçen olaylar bir sarmala dönüşür ve gerçekler ortaya çıkar.

Bilet için:tiyatrolar.com

22 Ağustos 21.00 Pazar

NİLGÜN BELGÜN'LE AŞK VE KOMEDİ

(Açık Hava Sahne)

Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor.

Bilet için: biletix.com

SENİNLE EVLENİR MİYİM?

(Tepe Sahne)

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen, Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi’nin rol aldığı, ilişkileri konu alan, ödüllü komedi. Birbirlerinden çok farklı iki kişinin rastlantılar ile başlayan, evliliğe kadar giden komik ilişkisi sahnede.

Bilet için: biletix.com

23 Ağustos 21.00 Pazartesi

DOĞU DEMİRKOL

(Açık Hava Sahne)

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bilet için: biletix.com

24 Ağustos 21.00 Salı

ŞAŞKIN AŞIKLAR

(Açık Hava Sahne)

Elektronik alanında başarılı bir yönetici Bernard bir bilgisayar fuarında Brigitte ile tanışır ve aralarında bir yakınlık doğar. Eşi Jacqueline hafta sonu evden ayrılarak anne ve babasını ziyarete giderse, ev boş kalacaktır. Eşine bir iş için Marsilya’ya gideceğini söyleyen Bernard, onu da anne ve babasının yanına gitmeye ikna eder. Bernard’ın hafta sonu evden ayrılacak olması, Jacqueline için de bir fırsat olur. Bu fırsatı henüz tanıştığı Robert’le değerlendirecektir. Hem böylece, Robert’in ısrarla kendisini evine çağırmasından da kurtulmuş olacaktır. Bernard ve Jacqueline için Anna’nın evde kalması sorun olur. Bu sorunda Anna’ya bir miktar para verilerek, tatile yollanmasıyla çözülecektir. Ne var ki Anna parayı harcamamak için evden ayrılmaz.

Bilet için: biletix.com

24 Ağustos 21.00

CANIM KARDEŞİM BENİM UZAYLILAR MI GELDİ?

(Tepe Sahne)

TRT Çocuk kanalında yıllardır çocukların sevgilisi olan iki kardeş Müge ve Mine, yanlarına sevimli kedileri Mıncır’ı da alarak dünyayı dolaşıyor. Mine, Müge ve Mıncır’ın eşsiz hayal dünyası sayesinde tanıştıkları minik uzaylı dostlarıyla şarkılar söyleyip eğlenecekleri bu müzikli gösteriyi eğlendirici bir dille ve coşkulu müziklerle sahneye taşıyor.

Bilet için: biletix.com

25 Ağustos 21.00 Çarşamba

PLASTİK AŞKLAR

(Açık Hava Sahne)

Kendinizden çok şey bulacağınız muhteşem bir kahkaha tufanına hazır olun. Bizden, bizim içimizden sımsıcak bir komedi… Sezonun en iyi komedi oyunu olmaya aday Plastik Aşklar, seyirciye unutamayacağı dakikalar vaat ediyor.

Bilet için: biletix.com

BOA KISALAR

(Tepe Sahne)

Kadıköy Boa Sahne, pandemi döneminde hayata geçirdiği 11 yazar, 7 yönetmen ve 16 oyuncunun gönüllü olarak bir araya geldiği kısa oyunlar projesinden 4 oyunu izleyicilerle buluşturuyor. Sarmal, Yüzüklerimizden Kalan Son Kuruşumuzla, Lan! ve Neme Lazım oyunlarında Meltem Yılmazkaya, Serkan Altıntaş, Aslı Altaylar, Yunus Emre Yıldırımer, Görkem Kasal, Gökhan Gürün rol alıyor.

26 Ağustos Perşembe

1984 - BÜYÜK GÖZALTI

(Açık Hava Sahne)

Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya... Sovyetler Birliği'ni andıran Okyanusya, düşünmeden itaat eden ve Büyük Birader adında birine bağlılıkları olan halkın yaşadığı devlettir. Toplumdaki tüm insanların hareketleri, düşünceleri ve davranışları izlenmektedir.

Bilet İçin: biletix.com

BOA KISALAR

(Tepe Sahne)

Kadıköy Boa Sahne, kısa oyunlar projesinden 2 oyunu izleyicilerle buluşturuyor. Sarmal, Yüzüklerimizden Kalan Son Kuruşumuzla, Zürafalar Yüzemez oyunlarında Meltem Yılmazkaya, Serkan Altıntaş, Aslı Altaylar, Yunus Emre Yıldırımer, Aytaç Uşun, Aytekin Atabey rol alıyor.