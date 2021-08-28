Özgürlük Pakı’nda haftanın oyunları

Özgürlük Parkı’ndaki tiyatro şenliği Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla devam ediyor. Bu hafta izleyiciyle buluşacak oyunların bilgilerini derledik. Her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet sitelerinden online olarak alınabiliyor.

27 Ağustos Cuma

LÂL HAYAL

(Açık Hava Sahne)

Bir Türkiye portresi Lâl Hayal, "Bir Beden Yedi Kadın… Lâl Hayal, farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının trajikomik hikâyesini anlatıyor... Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç polisiye bir hikâyenin geriliminde buluşur. 16 yaşındaki hiphop'çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog… Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mercan, Yeşim, Firuze... Siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?"

Bilet için: biletix.com

MAHZUNİ ŞERİF

(Tepe Sahne)

Mahsuni Şerif’in hayatını konu alan oyun ozanın köyünden başlayarak, fırtınalarla dolu sanat yaşamını, tutukevinde Yılmaz Güney ile karşılaşmasını, çevresini dönüştürmesini, O’nu bu ülke halkının yüreğine yerleştiren güzel türküleri eşliğinde anlatıyor, bilinmeyen yanlarını, halktan yana yaşam felsefesini aktarıyor. Serhad Raşa’nın, Aydın Yıldız ile birlikte türkülerini yorumladığı oyun, kaybettiğimiz değerleri yeniden hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor…

Bilet için: biletinial.com

28 Ağustos Cumartesi

AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR

(Açık Hava Sahne)

Ağaçlar Ayakta Ölür, İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan bir duygusal komedisi. İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu. Nevra Serezli’nin büyükanne rolünü oynadığı oyunun diğer başrolünde usta sanatçı Nuri Gökaşan var. Nedim Saban’ın yönettiği ve dilimize kazandırdığı Ağaçlar Ayakta Ölür’ün dekor tasarımı Çihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı İsmail Sağır’a ait.

Bilet için: biletix.com

İKİ İHTİMAL TEK MÜMKÜN

(Tepe Sahne)

İki arkadaşın otomatikleşen, her gün kendini tekrar eden hayatlarına yeni bir pencere açma girişimleri konu ediliyor. Sadeleşmek adına atılan her adımın, uzun konuşmalar, geçmiş hatıralar sonucu aynı yere çıktığını fark ediyoruz. Anlam arayışına çıktıkları bu yol, onlara bir raddeden sonra harekete geçmelerini emredecektir. Bu emirle, maddesel ve düşünsel yüklerinden kurtulmuş, yeni ve sade bir hayata adım atacaklardır.

Bilet için: biletix.com

29 Ağustos Pazar

BİR GARİP ORHAN VELİ

(Açık Hava Sahne)

Orhan Veli her gün bir başka rengini görüyordu hayatın... Bazen hırçın dalgalar... Bazen güneşli yağmurlar… Evi bazen sığınak bazen zindan... Bir gariplik vardı bu işte... Önündeki çukuru göremezdi çünkü aklı başka yerdeydi... Bir Garip Orhan Veli’de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri usta yazar Murathan Mungan'ın kalemiyle, Reha Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ve modern yorumuyla sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Bir Garip Orhan Veli oyununda müziğin harmanlandığı görüntülerle çarpıcı bir sahne dili kullanılıyor.

Bilet için: biletix.com

AN-SI-ZIN

(Tepe Sahne)

“An-Sızı-N” bir ergenlikten yetişkinliğe geçiş hikâyesi... 16 yaşındaki İpek, hayatını ve aile ilişkilerini değiştirecek bir olay yaşar. Bu yaşananların üstüne artık çevresinde olup bitenlere daha sansürsüz yaklaşmak, onları anlamak ister ve kendine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bilet için: tiyatrolar.com

30 Ağustos Pazartesi

OYUN KARIŞTI

(Tepe Sahne)

Bir tiyatro grubu, arka arkaya yaptığı başarısız prodüksiyonlar sonucunda artık gişe rekoru kıracak, seyircinin beğenisini kazanacak ve ödüller alacak bir oyun bulmuş ve imkanlarını zorlayarak oyunu hazırlamıştır. Her şey planlanmış, defalarca prova alınmıştır. Agatha Christie tarzı polisiye/gizem türündeki oyun sahnelenmek için hazırdır. Dekor kurulur, seyirciler içeri alınır ve oyun başlar. Ama bazı şeyler planlandığı gibi gitmeyebilir. Yaşanan küçük birkaç aksilik, oyuncuların beceriksizliği ile birleşince daha büyük aksiliklere dönüşebilir. Şimdi hepsinin tek derdi oyunun sonuna ulaşmaktır.

31 Ağustos Salı

YAŞAMAYA DAİR

(Açık Hava Sahne)

Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek. Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor.

Bilet için: biletix.com

KREUTZER SONAT

(Tepe Sahne)

Beethoven’ın 250. Doğum gününde Tolstoy’un provokatif metni Türkiye’de ilk kez sahnede! Kreutzer Sonat, Ludwig Van Beethoven’ın la majör, 9 numaralı, op.47 keman ve piyano sonatının adıdır. Karısının kendisini arkadaşı olan bir müzisyenle aldattığını düşünen Pozdnışev bir kıskançlık krizine girer ve karısını öldürür. Pozdnışev’in tek kişilik bir anlatı ile bütün evlilik sürecini gözden geçirdiği oyun müzik, kadın & erkek ilişkileri ve toplumun insan üzerindeki baskısını masaya yatırıyor.

Bilet içim:tiyatrolar.com

1 Eylül Çarşamba

ADALET SİZSİNİZ

(Açık Hava Sahne)

“Adalet, Sizsiniz”; yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı, usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın muhteşem yorumlarıyla tiyatroya aktarıyor. M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da, Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim insanı Galileo ve 1927 yılında Boston’da, adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikayeleri, “Adalet, Sizsiniz” ile tiyatro severlere ulaşıyor.

Bilet için: biletix.com

BARIŞTIK MI?

(Tepe Sahne)

Kadıköy Belediyesi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde çocuk oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde eğitim alan çocukların rol aldığı oyun Dünya Barış Günü için özel olarak kaleme alındı. Uğur Cabiroğlu’nun yazdığı Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu’nun yönettiği oyunda savaşın sadece topla tüfekle değil, yaşamın her alanında sözle, davranışla olduğu anlatılıyor. Oyun, insan ilişkilerindeki önyargı ve çatışmaları esprili bir dille seyirciye aktarıyor.

Bilet için: Ücretsiz davetiyeler, HKÇKM ve Süreyya Operası gişelerinden 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri ve 14.30-18.30 saatleri arasında temin edilebilir.

2 Eylül Perşembe

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

(Açık Hava Sahne)

Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatıra Defteri 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken içimizi acıtacak.

Bilet için:biletix.com

SENİ TANIDIĞIMDA GÖZLERİN DAHA YEŞİLDİ

(Tepe Sahne)

Tarık ve Suzan adlı iki gencin arkadaşlarının telkinleriyle başlayan ilişkilerini anlatan iki perdelik komedi ikili ilişkileri anlatıyor. “Paylaşmalar” oyununun devamı niteliğindeki bu komedide bakalım Tarık ve Suzan makus talihlerini değiştirebilecek mi?

Bilet için: Mobilet.com