Özgürlüğün ezgileri bu kitapta

Emekli makine mühendisi, yazar Ahmet Kırkavak’ın “Özgürlük Şarkısı” adlı öykü kitabı İthaki Yayınları’ndan çıktı

Müzik, sinema ve hayatın iç içe geçtiği öykülerin yer aldığı kitabın sonunda, kitapta bahsedilen müzik eserlerinin bir listesi yer alıyor. Kitabın tanıtım metninde, şöyle deniliyor; “Özgürlük Şarkısı, hınzır, kör bir kütüphanecinin zihnindeki labirentte kaybolmayı göze alarak dolaşmaktan çekinmeyenlere melodilerle bezenmiş bir yolculuk. Geçmişin artık geri gelmesi mümkün olmayan kömür karası hüzünlü anılarından sonsuz kadar uzaktaki başlangıca, küf kokan yaşlı sinema salonlarından Oğuz Atay'ın daha önce geçtiği ve hâlâ ayak izlerini taşıyan istasyona götürüyor. Nereden geldiği fark edilemeyen bir müziğin eşliğinde on yedi öyküde toplumsal kırılma noktalarının hayatlarımıza etkisini, ilk aşkımızı, sokak aralarını, vardiya düdüklerini, yıkılan hayalleri ve ‘yine’ de umudu anlatıyor. Aniden yükselen ‘Debout! les damnés de la terre…’ başka marşlar ve başka şarkılarla çoğalıyor, çoğalıyor…”

Kitabın tanıtımı 23 Ocak Salı akşamı 19.30’da Kadıköy’deki Penguen Kültür’de yapılacak. Program yapımcı-sunucusu Haşmet Topaloğlu’nun kitaptan öyküler okuyacağı gecede, kitabın içindeki müziklerden bir dinleti de yapılacak.