Haftalık Bağımsız Gazete 21 Haziran 2019
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Özgür Mumcu’nun konuğu Harun Tekin

Özgür Mumcu ile Yüz Yüze serisinin bu ay konuğu Mor ve Ötesi grubuyla hayatımıza giren Harun Tekin olacak.

Özgür Mumcu’nun konuğu Harun Tekin
GazeteKadıköy

Gazeteci ve yazar Özgür Mumcu’nun her ay farklı bir ismi konuk ettiği serinin 22 Haziran akşamı gerçekleşecek on yedinci buluşmasında, Bant Mag. Havuz / Bina’daki sohbete Harun Tekin’in 90’lardan bu yana devam eden müzik yolculuğu ve daha fazlası yön verecek.

Memleketin köklü rock gruplarından Mor ve Ötesi’nin gitarist ve vokalisti olarak tanıdığımız, yıllar içerisinde Açık Radyo’da iki yayın dönemi boyunca sürdürdüğü programı ve bir televizyon rolü ile de karşımıza çıkan Harun Tekin, müziğin yanı sıra psikoloji, felsefe ve politika gibi alanlara yönelik ilgilisi ile de tanınıyor.

Sohbetin ardından ise gece DJ kabinini devralacak, hip-hop odaklı setleriyle tanıdığımız Dugit & Aslan’ın ateşleyeceği partiyle devam edecek.

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