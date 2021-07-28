Özel tiyatrolar parka çıkıyor

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’yla özel tiyatrolar uzun bir aradan sonra sahnelere dönüyor, seyircileriyle parklarda buluşuyor. Kooperatif ortağı tiyatroların çocuk ve yetişkin oyunlarının yer aldığı program, 2 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında gösterilecek

Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesini ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulan ve geçen ay ikinci yaşını kutlayan Tiyatro Kooperatifi, yoluna 64 özel tiyatronun dahil olduğu büyük ve güçlü bir yapı olarak devam ediyor. Özellikle pandemi dönemindeki çalışmalarıyla dikkatleri çeken kooperatif, şimdi de açık havada düzenlediği Yaz Buluşmaları’yla aylardır birbirinden ayrı kalan tiyatroları seyircileriyle yeniden bir araya getirecek.

39 OYUN, 3 FARKLI MEKÂN

2 Ağustos-25 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın zengin programında, kooperatif ortağı olan 39 tiyatro ekibinin çocuk ve yetişkin oyunları sahnelenecek. Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, Fenerbahçe Parkı, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenecek. Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin katkıları, İBB’nin mekân desteğiyle düzenlenen buluşmaların Caddebostan’daki etkinlikleri Anadolu Efes desteğiyle gerçekleşecek.

2 Ağustos’ta başlayacak Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın programı kapsamında Semaver Kumpanya, Biraderler Yapım, QPerformans, Tiyatro Mima, Atta Festival, Primat Atölye, Mesele Kumpanya, Tatavla Tiyatro, Öykü Sahne, Altkat Sanat, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, Reha Özcan Kumpanyası, Yapıcı Tiyatro, Kumbaracı50, Tiyatro Alesta, Tiyatro Biteatral, Balkonda Sanat, Asmalı Sahne, Versus Tiyatro, EKİP Tiyatrosu, Germinal Tiyatro, Kuzgun Yapım, Kadıköy Emek Tiyatrosu, İkincikat, Tiyatro BeReZe, TiyatroTiyatral, Levent Üzümcü Tiyatrosu, Lavean Sanat, Tiyatro YanEtki, İstanbulimpro, Tiyatro 11, Ankara Birlik Tiyatrosu, Tiyatro Hemhâl, Gaca Tiyatro, Apartman Sahne, Yolcu Tiyatro, Tiyatro D22 ve Altsahne’nin oyunları sahnelenecek.

11 Ağustos’a kadar Fenerbahçe Parkı’nda çocuk oyunlarının sahneleneceği program, 17 Ağustos’tan itibaren ay sonuna kadar Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunlarıyla devam edecek. Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları kapsamında eylül ayında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunları sahnelenecek. Oyun başlama saatinin çocuk oyunları için 19.00, yetişkin oyunları için 21.00 olduğu programın biletleri çok yakında Mobilet’te satışa çıkacak.

DAYANIŞMAYA DESTEK

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’ndan elde edilen gelir, etkinlikte yer alan tiyatrolara aktarılacak. Kooperatif, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyircilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyenlere, bilet satın alma aşamasında iki farklı seçenek de sunacak. Tiyatro severler etkinlik bileti satın alırken destek kategorilerini seçerek dayanışmaya, belirleyecekleri miktarda destek verebilecek ya da Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak dayanışmaya adını yazdırabilecek. Oyun destekçileri, etkinlik alanında ve Tiyatro Kooperatifi’nin sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

7 GÜN, 7 ÇOCUK OYUNU

Özel tiyatrolarla seyircileri parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın ilk haftası, Fenerbahçe Parkı’nda müzikli, danslı, birbirinden eğlenceli 7 çocuk oyunuyla başlıyor!

Başlama saati 19.00 olan oyunların programı şöyle:

2 Ağustos Pazartesi – “MASAL MASAL İÇİNDE” / SEMAVER KUMPANYA

3 Ağustos Salı – “SEN YAZ BEN OYNARIM” / BİRADERLER YAPIM

4 Ağustos Çarşamba – “SESSİZ ADAM VE SİNEK” / QPERFORMANS

5 Ağustos Perşembe – “KRAL’IN ALTINLARI” / TİYATRO MİMA

6 Ağustos Cuma – “TAVŞAN ARANIYOR” / ATTA FESTİVAL

7 Ağustos Cumartesi - “BECERİKSİZ KRAL’IN ÖYKÜSÜ” – PRİMAT ATÖLYE

8 Ağustos Pazar – “SON TOHUM” / MESELE KUMPANYA

www.tiyatrokooperatifi.org

https://mobilet.com/bucket-event/tiyatro-kooperatifi-yaz-bulusmalari-6726



