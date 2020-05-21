Özel tiyatrolar destek bekliyor

Tiyatro Kooperatifi, Covid-19 salgını nedeniyle iki aydır kapalı olan ve bütün gelirleri kesilen özel tiyatrolara destek için “#BizdeYerinAyrı” sloganıyla bir kampanya başlattı

Korona virüsü salgını nedeniyle seyircisinden uzak kalan özel tiyatrolar, zor günler geçiriyor. Tiyatro Kooperatifi, tüm gelirleri kesilen tiyatrolar için #BizdeYerinAyrı sloganıyla yeni bir seyirci destek programı başlattı.

“Şimdi ayrı olsak da #BizdeYerinAyrı” sloganıyla başlatılan kampanyaya katılan tiyatroseverler, birçok sahnenin yeni sezon oyunlarından hem yerlerini ayırtmış oluyor hem de bugün zor durumda olan tiyatrolara da destek veriyor.

Farklı ücretlerde birçok paket sunarak herkesin tiyatroya destek olabilmesine imkân sağlayan #BizdeYerinAyrı programına ait paketler, hem bireyler hem de kurumlar tarafından satın alınabiliyor.

Paketleri satın alanlar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, programa dahil olan tiyatroların sahnelediği oyunlara bugünden rezervasyon yaptırabiliyor.

100, 250, 500, 1.000, 2.500 ve 5.000 TL’lik paketlerin olduğu programda kampanyaya dahil tiyatrolardan sadece birine destek olmak isteyenler “Tiyatro Aşığı” paketini seçip ve tiyatro tercihini Mobilet Destek ekibiyle (destek@mobilet.com veya 0850 502 36 26) paylaşabiliyor. 1.000 TL ve üstü paketlerde sezon açılışında düzenlenecek olan Tiyatro Kooperatifi Özel Etkinliği'ne katılım hakkı 2.500TL ve üstü paketlerde ise Tiyatro Kooperatifi Özel Etkinliği'ne ek olarak oyun prömiyerlerine katılım hakkı bulunuyor.

#BizdeYerinAyrı programının sunduğu paketlerin detaylarına bizdeyerinayri.com ve mobilet.com sitelerinden ulaşılabilir.

KİMLER VAR?

Programa dahil olan kooperatif ortağı tiyatrolar ise; Altkat Sanat Atölyesi, Altsahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Asmalı Sahne, Baba Sahne, Balkonda Sanat, DasDas, GalataPerform, ikincikat, Kadıköy Theatron, Levent Üzümcü Tiyatrosu, NoAct Sahne, ÖyküSahne, TiyatroAçıkça, Tiyatro Yeniden, Tatavla Tiyatro, Tatavla Sahne, Tiyatro BeReZe, Tiyatro D22, Tiyatro Dalga, Tiyatro Öteki Hayatlar, Yolcu Tiyatro, Gaca Tiyatro, K! Kültüral Performing Arts ve Pangea-UNIQ İstanbul