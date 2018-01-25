Haftalık Bağımsız Gazete 26 Ocak 2018
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Oyun yasağına tepki

Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun “Sadece Diktatör” adlı oyununun yasaklanmasına, tiyatro dünyasından tepkiler geldi.

Oyun yasağına tepki
Gazete Kadıköy

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nca yapılan açıklamada, ‘’Bu tavır bizler için hiç yabancı değildir. Ülkemiz tiyatro tarihinde defalarca kez denenen ve geri püskürtülen bu girişim bize yabancı gelmediği gibi yüzyıllar boyunca hiçbir baskıya, engellemeye, yasağa boyun eğmemiş tiyatronun ve sanatçılarının takınacağı tutum da kimseye yabancı gelmemelidir.  Üretimlerimize yasak koymaya çalışanlar bilmelidirler ki: Oyunlarımız meşrudur! Tiyatroma dokunma! Yaşasın tiyatro!’’ Platform ayrıca 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Türkiye'nin birçok yerinde oyununun metnini okuma etkinliği gerçekleştirileceğini bildirdi. Oyuncular Sendikası açıklamasında "Sansür müdahalesini kınıyoruz" derken, TEB tiyatronun dönüştürücü gücünden bahseden bir açıklama yaptı. Yasak kararına, tiyatrosu Oyun Atölyesi Kadıköy'de bulunan oyuncu Haluk Bilginer'den de Twitter üzerinden bir tepki geldi. Bilginer, "Polis Kadıköy’deki bütün tiyatroları ziyaret etmiş bugün. Oyun yasakladıklarını bildirmek için. Keşke oyun izlemek için gelselerdi" yazdı.

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