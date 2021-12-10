Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur, Samsun’dan Notting Hill’e uzanan, dürüst ve cesur bir büyüme ve kendini bulma hikâyesi. Bu eğlenceli anlatıda Pınar Göktaş, aşk filmlerindeki ‘mükemmel uyum’ fikriyle büyülenen ve hayatının aşkını bulmaya karar veren bir kız çocuğunun aşkı arayışını, cinselliği keşfedişini, kendi çocukluğu ve gençliği boyunca yaşadığı romantik ilişkiler üzerinden; kişisel hikâyesini zaman zaman kurmaca ile destekleyerek anlatıyor. 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başına yayılan hikâye, seyirciyi dönemin romantik filmleri, vintage objeleri ve pop starı Tarkan’ın hit şarkıları arasında dolaştırıyor. Oyun, aynı zamanda Tarkan’a yazılmış güzel bir teşekkür mektubu.

Yönetmen Şule Ateş ve Oyuncu Pınar Göktaş’ın ortak bir yaratıyla, prova sürecinde birlikte geliştirdiği metin, aşk, ilişkiler ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kabullerimizi sorgulamamızı sağlıyor ve bunu bolca kahkaha eşliğinde yapıyor.

Oyun 11 Aralık Cumartesi 19.00’da Kadıköy Koma Sahne’de izleyiciyle buluşacak.