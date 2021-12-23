Otizm tanılı gençten resim sergisi

Otizm tanılı genç Atahan Firuz Çağlı’nın "Benim Dünyam" isimli resim sergisi açıldı

Küçük yaşta resim yapmaya başlayan ve dünyasını resimlere taşıyan Atahan Firuz Çağlı’nın "Benim Dünyam" resim sergisi, 22 Aralık 2021 Çarşamba Günü 39 Galeri’de sanatseverler ile buluştu.

39 Kalamış Marina Galeri’de gerçekleşen sergi açılışına Çağlı’nın ailesi, yakınları ve sanatseverler katıldı. Benim Dünyam sergisinde İranlı ressam Maryam Salahi’nin öğrencisi olan Çağlı’nın 32 resmi yer alıyor.

Resim yapmaya 2 yaşında başlayan Atahan Firuz Çağlı sergiye ilişkin duygularını şöyle paylaştı:

‘’Resim yapmak benim için çok mutluluk ve heyecan vericidir. Resim yapmam ben 2 yaşında iken başladı. En güzel resmim astronot resminde ben çok mutlu oldum ve herkes çok şaşırdı örneğin anaokulu öğretmenleri ve bütün ailem resim yapmayı çok sevdiğim için tüm resimlerimi sergide sizlerle paylaşmak istiyorum.’’

Sergi açılışında ayrıca Çocuk Genç Sanat Tiyatro/Biraderler Yapım'ın geliştirdiği otizmli gençler tarafından oynanan Pencere isimli gösteriden küçük bir bölüm performansı gerçekleştirildi

Atahan Firuz Çağlı’nın ilk kişisel sergisi , 22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tüm sanatseverlere açık olacak