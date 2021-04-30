Oscar’ı kazanan ilk Asyalı kadın yönetmen!

93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülünün sahibi “Nomadland” olurken, filmin yönetmeni Chloé Zhao en iyi yönetmen ödülünü alan ilk Asyalı kadın oldu

Tüm dünyadan sinefillerin merakla bekledikleri Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta, 26 Nisan’da törene yıllarca ev sahipliği yapan Dolby Tiyatrosu ve Union Garı başta olmak üzere farklı mekânlarda düzenlenen törenlerle sahiplerine teslim edildi. Oscar adaylarının Altın Küre, BAFTA ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, belirlenen stüdyolardan birinde törene katılmasının şart koşulduğu ödül töreni, salgına rağmen test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze gerçekleşti.

93. Akademi Ödülleri’nde salgında yapılan törenden ödüllere pek çok ilk yaşandı, neredeyse her ödül Oscar tarihine geçti. Önceki yıllarda “Oscar’lar çok beyaz” protestolarına sahne olan Akademi’nin bu yıl, törenin sunumundan kazananlara çeşitliliğe ve çokkültürlülüğe önem vermesi dikkat çekti.

AKADEMİ’DE İLKLERİN YILI

Chloé Zhao imzalı “Nomadland” en iyi film dâhil üç ödül kazandı. En iyi yönetmen ödülüne değer görülen Zhao, 93 yıllık Akademi tarihinde Kathryn Bigelow’dan sonra bu dalda ödül alan ikinci kadın yönetmen ve ilk Asyalı kadın oldu. Filmin başrol oyuncusu Frances McDormand ise sergilediği performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında ödül kazandı.

Bu yıl Oscar’da Zhao’nun yanı sıra “Promising Young Woman” filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride aday gösterilmişti. Böylelikle Akademi tarihinde ilk kez aynı yıl içinde iki kadın en iyi yönetmen dalında adaylık elde etmişti.

Fennell da ilk uzun metraj filmi “Promising Young Woman” ile en iyi özgün senaryo dalında Oscar’a değer görüldü. Fennell, kazanmayı beklemediğini ifade etti.

"BİZİM ACILARIMIZA KAYITSIZ KALMAYIN"

En iyi kısa film ödülü “Two Distant Strangers”a değer görüldü. Filmin yönetmenlerinden Travon Free, ödülünü alırken “ABD’de polis tarafından öldürülen siyahları” hatırlattı.

Free şunları söyledi: “Amerika’da polis her gün ortalama üç kişiyi öldürüyor. Bu, yılda yaklaşık bin kişi eder. Ölenlerin büyük kısmı siyahlar. James Baldwin’in söylediği gibi, ‘Bir insanın yapabileceği en adice şey, başkalarının acısına kayıtsız kalmaktır.’ Bu yüzden sizden kayıtsız kalmamanızı istiyorum. Bizim acılarımıza kayıtsız kalmayın.”

30 dakikalık bu çarpıcı kısa filmi Netflix’te izlemek mümkün.

93. Akademi Ödülleri’nin kazananlar:

En İyi Film: “Nomadland”

En İyi Yönetmen: Chloé Zhao – “Nomadland”

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand – “Nomadland”

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins – “The Father”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-jung – “Minari”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya – “Judas and the Black Messiah”

En İyi Özgün Senaryo: “Promising Young Woman”

En İyi Uyarlama Senaryo: Florian Zeller ve Christopher Hampton – “The Father”

En İyi Belgesel: “My Octopus Teacher”

En İyi Uluslararası Film: “Another Round” (Danimarka)

En İyi Animasyon Film: “Soul”

En İyi Görüntü Yönetimi: Erik Messerschmidt – “Mank”

En İyi Kurgu: “Sound of Metal”

En İyi Kısa Film: “Two Distant Strangers”

En İyi Kısa Animasyon: “If Anything Happens I Love You”

En İyi Kısa Belgesel: “Colette”