Haftalık Bağımsız Gazete 29 Ocak 2021
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“Oscar'ın Kısaları” İstanbul Modern’de

İstanbul Modern Sinema'da kısa film gösterimleri “Oscar'ın Kısaları” ile devam ediyor

“Oscar'ın Kısaları” İstanbul Modern’de
GazeteKadıköy

“Gelecek Kısa” programında Oscar'a aday 8 kısa film, 28-31 Ocak tarihlerinde çevrimiçi olarak erişime sunulacak.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime açılan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalacak.

“Biz de Varız !”ın ardından ikinci seçki olarak sinemaseverlerle buluşan ”Oscar'ın Kısaları” seçkisi, 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor.
Seçkide ”Bir Kız Kardeş”, “Kardeşlik”, “Nefta Futbol Kulübü”, “Saria”, “Komşuların Penceresi”, “Evlat”, “Hatırlamaya Değer” ve “Kız Kardeşim” filmleri yer alıyor. 

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