Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ekim 2019
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Oruçoğlu’nun “Yazarlar ve Yapıtlar”ı Kadıköy’de

Şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ isimli sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor

Oruçoğlu’nun “Yazarlar ve Yapıtlar”ı Kadıköy’de
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 5 Ekim’de açılan “Yazarlar ve Yapıtlar” sergisi, Muzaffer Oruçoğlu’nun yaşamı boyunca okuyup sevdiği Türkiye ve dünya yazarları ve yapıtlarından oluşuyor.

ABD’li yazar ve şair Sylvia Plath’i konu edinen ‘Sylvia Plath’ isimli tablo. (Fotoğraf: Muzafferorucoglu.org)

Avusturalya’da yaşayan ressamın, çizmeden önce uzun yıllar hayalini kurduğu ve bir yıl içinde tamamladığı bu resimler ilk kez sergileniyor.

Fotoğrafçı Eve Arnold’un 1955’te ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe’yu İrlandalı yazar James Joyce’un başyapıtı ‘Ulysses’i okurken çektiği fotoğraftan esinlenilen ‘James Joyce ve müstakbel okuru’ tablosu. (Fotoğraf: Muzafferorucoglu.org)

Sergiyi ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ serisinin birinci bölümü olarak planlayan Oruçoğlu, ikinci bölümü ise iki yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Şimdiye kadar toplam altı ülkede 60’a yakın kişisel resim sergisi açan Oruçoğlu’nun 13’ü roman, yedisi şiir, ikisi masal olmak üzere 30 kitabı yayınlandı. 

Yazarlar ve Yapıtlar sergisi 25 Ekim’e kadar görülebilir.

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