Orhan Kemal 105 yaşında 

Edebiyatımızın usta yazarlarından Orhan Kemal’in 105. Yaşı kutlandı

Kadir İNCESU

Toplumcu gerçekçi edebiyatımızın önemli yazarlarından Orhan Kemal’in 105. yaşı Cihangir’de bulunan Orhan Kemal Müzesi’nde dostları, sanatçılar ve okurları tarafından kutlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği çelenk ile Orhan Kemal’in doğum gününü kutladığı kutlamaya Orhan Kemal’in çocukları Yıldız, Kemali ve Işık Öğütçü, sanatçılar Nilgün ve Aydın Ilgaz, Mehmet Said Aydın, Semra Kandemir, Nihat Kemal Ateş, Ece ve Ekrem Ataer, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve üyeleri, CHP Beyoğlu Meclis Üyesi Reyhan Meral, CHP Beşiktaş Meclis Üyesi İnan Güney ve okurlar katıldı.

Doğum günüyle ilgili konuşan Orhan kemal’in oğlu Işık Öğütçü, "Çok acıdır, babamın hiçbir zaman doğum gününü kutlamadık. Bugün kutlamamız aslında onun o hak ettiği doğum günlerini yapamamanın bir karşılığı. Şimdi kutluyoruz. Müzesinde onun eşyalarıyla ve anılarıyla şu an birlikteyiz. İnanıyorum ki o da burada, okurlarıyla, onu seven ve değerini bilen kişilerle birlikte” dedi.

Kızı Yıldız Öğütçü ise Orhan Kemal’in hayat dolu bir insan olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Hayatımız çok sıkıntılarla geçti. Durumumuz iyi olmadığından doğum gününü kutlayamazdık. Babasıyla arkadaş gibi her şeyi konuştuğunu anlatan Yıldız Öğütçü, "İnsanları çok severdi. Ben öyle tahmin ediyorum ki babam şimdi bizi izlemekte ve sevenlerinin burada olmasından okurlarının kutlama yapmasından dolayı çok mutludur. Yaşasaydı bu güne çok sevinirdi."