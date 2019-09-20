Haftalık Bağımsız Gazete 20 Eylül 2019
Sağlık
Kadıköy sağlık konuştu
Kadıköy sağlık konuştu
Gündem
Ne trensiz ne vapursuz
Ne trensiz ne vapursuz
Kültür Sanat
Caz Kadıköy’e yakışıyor
Caz Kadıköy’e yakışıyor
Yaşam
Beklenen kurslar açılıyor!
Beklenen kurslar açılıyor!

Orhan Kemal 105 yaşında 

Edebiyatımızın usta yazarlarından Orhan Kemal’in 105. Yaşı kutlandı

Orhan Kemal 105 yaşında 
Gazete Kadıköy

Kadir İNCESU

Toplumcu gerçekçi edebiyatımızın önemli yazarlarından Orhan Kemal’in 105. yaşı Cihangir’de bulunan Orhan Kemal Müzesi’nde dostları, sanatçılar ve okurları tarafından kutlandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği çelenk ile Orhan Kemal’in doğum gününü kutladığı kutlamaya Orhan Kemal’in çocukları Yıldız, Kemali ve Işık Öğütçü, sanatçılar Nilgün ve Aydın Ilgaz, Mehmet Said Aydın, Semra Kandemir, Nihat Kemal Ateş, Ece ve Ekrem Ataer, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve üyeleri, CHP Beyoğlu Meclis Üyesi Reyhan Meral, CHP Beşiktaş Meclis Üyesi İnan Güney ve okurlar katıldı. 

Doğum günüyle ilgili konuşan Orhan kemal’in oğlu Işık Öğütçü, "Çok acıdır, babamın hiçbir zaman doğum gününü kutlamadık. Bugün kutlamamız aslında onun o hak ettiği doğum günlerini yapamamanın bir karşılığı. Şimdi kutluyoruz. Müzesinde onun eşyalarıyla ve anılarıyla şu an birlikteyiz. İnanıyorum ki o da burada, okurlarıyla, onu seven ve değerini bilen kişilerle birlikte” dedi.

Kızı Yıldız Öğütçü ise Orhan Kemal’in hayat dolu bir insan olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:  “Hayatımız çok sıkıntılarla geçti. Durumumuz iyi olmadığından doğum gününü kutlayamazdık. Babasıyla arkadaş gibi her şeyi konuştuğunu anlatan Yıldız Öğütçü, "İnsanları çok severdi. Ben öyle tahmin ediyorum ki babam şimdi bizi izlemekte ve sevenlerinin burada olmasından okurlarının kutlama yapmasından dolayı çok mutludur. Yaşasaydı bu güne çok sevinirdi."

Etiketler; #Orhan Kemal
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.