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Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin düzenlediği 7.Ulusal Resim Yarışması’na başvurular başladı

Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?
GazeteKadıköy

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği  kapsamında, bu yıl  7.sini  düzenlediği  “Opera  ya da Bale denince aklına ne geliyor” konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan resim yarışmasına başvurular  başladı.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye çapında 7-11 yaş arası çocukların yaptıkları resimler,  ressamlar tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler,  21 Nisan – 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

Yarışmada, ilk üç derecenin yanında iki mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca, her yıl olduğu gibi, birinci seçilen resim önümüzdeki senenin afişi olarak belirlenecek.

Yarışmaya son katılım tarihi: 12 Nisan 2019

Gönderim Yeri: İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,  Mete Caddesi No:6 K:5 Taksim/İstanbul (Kargo ile de gönderilebilir)

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