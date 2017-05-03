Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2017
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Opera konseri Süreyya’da

Opera konseri Süreyya’da
Gökçe UYGUN

Kadıköy, Dünya Opera Günü için hazırlanan özel bir konsere ev sahipliği yapacak.  İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) bu konserinde opera sanatının doğuşundan günümüze olan yolculuğu anlatılacak. Konser 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

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