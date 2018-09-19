Opera, bale, konser… Süreyya'nın yeni sezon programı yine göz dolduruyor

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 2018-2019’un zengin programında sanatseverler operadan baleye farklı ve yeni eserler izleyip, fuaye dinletilerinden orkestra konserlerine dek geniş bir yelpazede müzik dinleyebilecekler. Hem Süreyya’nın kendi etkinlikleri hem de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin temsilleri seyirciyle buluşacak

Şehrin sanat hayatında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın (KBSO)12. sanat yılı (2018-2019) programı başlıyor. Açılış, 1 Ekim saat 20:00’de yapılacak Simon Ghraichy piyano resitali ile yapılacak. Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Ghraichy, Aldığı birçok uluslararası ödülün ardından, son yayımlanan "Heritage" albümüyle büyük ses getirdi. New York'taki Carneige Hall, Berlin Filarmoni Salonu, Paris'teki Champs Elysées Tiyatrosu gibi dünyanın önde gelen prestijli salonlarını kapsayan bir dünya turnesine çıktı. Ghraichy, dünya turnesi kapsamında İstanbul seyircisiyle, Süreyya Operası'nın Açılış Konseri'nde buluşacak.

SENDROMA KARŞI MÜZİK!

11 yıldır aksatmadan yapılan‘Pazartesi Oda Müziği Konserleri’ yeni sezonda Türk ve yabancı virtüözlerin katılımıyla sürecek. Örneğin 1 Nisan 2019 Pazartesi konserinde Viyana Oda Senfonisi özel bir program sunacak. Viyanalı Beşliye önemli iki virtüöz de eşlik edecek; tanınmış Hollandalı bariton ‘Sef Thissen’ ve klarnetçi 'Fabio di Casola'.

Yine yabancı ustalardan tanınmış kemancılar Alexander Markov, Andrej Bielov, çellist Alexander Rudin Türk meslektaşlarıyla Süreyya'da oda müziğinin seçkin örneklerini yorumlayacaklar. Borusan Quartet yine Süreyya’da her yıl olduğu gibi dört ayrı programda kuartet repertuvarının seçkin eserlerini yorumlayacak.

KBSO’nun klasikleşen ‘Akşamüstü Fuaye Konserleri’ de sürecek. Saat 18.00’de yapılacak bu konserlere giriş ücretsiz! Ayrıca İDOB da akşamüstleri fuaye dinletileri dizisi hazırladı.

KBSO, 2017 ve 2018 yıllarında oda orkestrası için beste yarışmaları düzenlemişti. Bu yarışmalarda ödül kazanan eserler CD olarak yayımlandı. Çoksesli Türk müziği oda orkestrası repertuvarı yeni eserler kazanmış oldu. KBSO 2019 yılında ise bu defa değişik bir müzik formatında; ‘Piyanolu Dörtlü (Quartet) Yarışması’ açtı. 50 yaşına kadar olan bestecilerimiz için açılan bu yarışma, 2019 Şubat ayında ödül kazanan eserlerin icra edileceği final konseriyle sonuçlanacak. Böylece piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü için yerli eser repertuvarına yeni özgün besteler kazandırılacak.

Her yıl Süreyya fuayelerinde sunulan ‘müzik sanatı’ temalı sergilere bu yıl İtalya’dan gelen Rossini sergisiyle devam edilecek. ‘Ölümünün 150. Yılında Roma Opera Tiyatrosu Arşivinde Rossini’ adlı bu ilginç ve özgün sergi, 30 Eylül-21 Kasım arasında Süreyya Operası’ndaki sergilenişinden sonra Avrupa’nın değişik şehirlerinde de düzenlenecek.

ROSSİNİ’Lİ AÇILIŞ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi de yeni sezona Rossini’nin ölümünün 150. yıldönümü’ne ithafen hazırlanan “Açılış Konseri” ile başlıyor. 28 Eylül akşamı saat:20.00’de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde yapılacak konserde, orkestra şefliğini Zdravkov Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek. Rossini’nin İtalya’da bir Türk, 2. Mehmet, Sevil Berberi, Otello, Külkedisi, Stabat Mater, Semiramide, Ren’e Yolculuk gibi birçok ölümsüz eserinden aryaların seslendirileceği konserde solist olarak Caner Akgün, Caner Akın, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Özge Kalelioğlu, Ali İhsan Onat, Hale Soner, Nazlı Deniz Süren, Elif Tuğba Tekışık, Umut Tingür, Hande Soner Ürben, Gökhan Ürben, Sevim Zerenaoğlu yer alacak.

İDEALİZM VE DON KİŞOT!

İDOB’un bu seneki teması “ idealizm”. İdealizm denince akla ilk gelen olan Don Kişot, bu sezona damgasını vuracak. Geçen sene bale ile başlayan Don Kişot teması, bu sezon gelişerek opera, müzikal, çocuk oyunu ve hatta konserlerde seyirci karşısına çıkacak. Bu kapsamda, J.Massenet’ in en son eseri Don Kişot Operası, Recep Ayyılmaz rejisiyle 19 Ocak 2019’de Türkiye prömiyeri’ni yapacak. Önceki sezonlarda sahnelenen M. Leigh’in Mançalı Şövalye Müzikali ise Murat Göksu rejisi ile Mayıs ayında sahnede olacak. Geçtiğimiz sezon prömiyer yapan ve büyük ilgi gören Don Kişot balesi Ekim ayında sahnelenmeye devam edecek.

Prömiyer yapacak olan diğer bir eser ise S.Rahmaninov’un Aleko Operası. Doğan Çelik rejisi ile sahnelenecek eser, 19 Nisan 2019’da prömiyer yapacak.

Balede bu sezon prömiyer yapacak olan, Verdi’nin müziklerinden oluşturulmuş Üç Silahşör adlı eseri ise, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un senaryo – koreografisi ile 1 Aralık 2018’de ilk kez sahnelenecek. Adnan Saygun’un ölümsüz eseri Yunus Emre ise, içinde canlı orkestra ve solo – koronun yer alacağı bale eseri olarak, prömiyerini 23 Şubat 2019’de gerçekleştirecek.

Yeni sezonda, 16.yy’dan 21.yy’a kadar farklı dönemlere ait eserlerin olduğu geniş bir opera repertuarı seyircileri bekliyor olacak. Geçtiğimiz sezonlarda ilgi gören Verdi’nin Falstaff Operası, Stravinsky’nin The Rake’s Progress Operası, Evrim Demirel bestesi ve Ahmet Ümit librettosu ile Ninatta Operası ve Vivaldi’nin Bayazed Operası bu sezon da sürüyor olacak. Bale alanında ise Çetin Işıközlü’nün Judith ve Çaykovski’nin 3 Aşk Balesi sahnelenecek, Dünya Dans Günü kutlamaları kapsamında bale gösterisi olacak.

ÇAĞDAŞ DANS PRÖMİYERLERİ

İDOB Modern Dans Topluluğu zengin bir seçki sunacak. İki MDT eseri dünya prömiyerleri ile sezonda yerini alacak. 5 Aralık 2018 tarihinde prömiyer yapacak olan, Elektronika; aralarında çağdaş bestecimiz Bülent Arel’in de olduğu, elektronik müzik bestecilerinin çalışmalarından oluşuyor. Koreograf Beyhan Murphy’nin, yeni eseri “Dönülmez Akşamın Ufku” ise 22 Mart 2019’da prömiyer yapacak. 60’lar ve 70’ler dönemi Türk popüler müziğinin, unutulmaz sanatçılarına ait şarkılar eşliğinde hazırlanan koreografi, pop-art tarzı yaklaşımıyla seyircilerin beğenisine sunulacak.

Müzik alanında ise Cumhuriyet Konseri, Rus Besteciler, Atatürk’ü Anma Konseri, Stabat Mater (Rossini), Ustalara Saygı, Napoliten, Kış Konseri, Yeni Yıl Konseri, Alman Romantikleri, Senfonik Konser, İspanyol Besteciler, Barok Konseri, Bahar Konseri, Nocturno (Gece Müziği), Çocuk Korosu Konseri, Requiem (Verdi), Gençlik Konseri, Fuaye Konserleri ve Arkeoloji MüzesiKonserleri olmak üzere 20 farklı konser programı hazırlandı.