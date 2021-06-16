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Onay'dan Beethoven albümü

Piyanist Gülsin Onay’ın yeni Beethoven CD’si “Ay Işığı Moonlight” müzikseverlerle buluştu

Onay'dan Beethoven albümü
Gökçe UYGUN

Ünlü piyanist Gülsin Onay, yeni Beethoven CD’si “Ay Işığı Moonlight” ile dinleyici karşına çıktı. Beethoven’ın 250. doğum yılında Gülsin Onay’ın Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda verdiği konser programından oluşan albüm Lila Müzik'ten yayınlandı. Hem CD olarak hem de iTunes, Amazon ve Spotify dahil olmak üzere dijital platformlarda yer alan albümde Beethoven’in “Moonlight”, “Veda” ve “Sonat no.30, Mi majör Op.109” parçaları yer alıyor.

Etiketler; #gökçe uygun #piyanist #gülsin onay #album #Beethoven #Ay Işığı Moonlight
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