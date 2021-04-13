Olta Dayanışma’dan yeni albüm

Pandemide yalnız bırakılan müzisyenlere destek için oluşturulan Olta Dayanışma’nın altıncı albümü ‘Hafıza’ çıktı

Bağımsız müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları Olta Dayanışma 9 Nisan’da yeni albümünü dinleyici ile buluşturdu. Dayanışmanın altıncı albümüne, kolektif içerisinde yer alan kadın müzisyenler ‘Hafıza’ ismini verdiler.

Okan Oganer, Kızıl Gemi, Tamy Amaç, Yelda Altunal, Murat Karaçay, Deniz Perhan, Övünç Aslan, Dick Darlingto, Grado, Damla Terzioğlu, Terk i Terk, Erdem Sudabay, Şapkalılar , Ömer Erciyes, Kırılma Noktası, Son Uçurtma ve Agah Eroğlu’nun yer aldığı albümde 15 şarkı var. Albümün kapak tasarımı da Kadri Karahan’a ait.

Albümün adının Hafıza olmasını, Olta müzisyenleri şöyle açıklıyor: “Hatırladıklarımız kadar toplu olarak unuttuklarımız da yaşamımızın bir parçası. Hafıza albümü toplu unuttuklarımızı eşeleyip onları gün yüzüne çıkarma gayesiyle yola çıktı. Hepimizin kendi hatırlama yolculuğunun kesiştiği bir albüm olmasını diliyoruz.”

GELİRİ İŞSİZ MÜZİK EMEKÇİLERİNE

‘Umut denizine atılmış bir olta’ mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albümün tüm gelirleri, diğer tüm dayanışma albümlerinde olduğu gibi pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılacak.