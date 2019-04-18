Haftalık Bağımsız Gazete 19 Nisan 2019
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‘Okuyay Platformu’ kuruldu

Türkiye Yayıncılar Birliği, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için ‘Okuyay Platformu’nu kurdu

‘Okuyay Platformu’ kuruldu
Gökçe UYGUN

Son dönemde Türkiye’nin sıkça gündeme gelen konularından biri olan okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli bir adım atıldı. Türkiye’de okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan, sivil toplumla ve kamuyla ortaklıklar ve ağlar kurarak faaliyetini sürdürecek olan OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) öncülüğünde kuruldu.

 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan TYB’nin OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

OKUMA KILAVUZU HAZIRLANACAK

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla biraraya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenleyeceği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri biraraya getirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araştırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

Etiketler; #Okuyay Platformu #Türkiye Yayıncılar Birliği
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