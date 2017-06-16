Haftalık Bağımsız Gazete 16 Haziran 2017
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Oktay Rıfat yaşadığı apartmana şiirle döndü

Kadıköylü şair Oktay Rıfat,  “Yaşayan Sokaklar Projesi” kapsamında bir zamanlar yaşadığı apartmanın duvarında anılıyor

Oktay Rıfat yaşadığı apartmana şiirle döndü
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü bir yıl önce, Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini arttırmak amacıyla ‘Yaşayan Sokaklar’ projesini başlatmıştı. Cemal Süreya’yla başlayan proje daha sonra Özdemir Asaf, Nazım Hikmet gibi Kadıköy denilince akla gelen sanatçılarla devam etmişti. Yaşayan Sokaklar Projesi kapsamında Kadıköy’ün sokaklarında yaşayacak yeni isim ise Orhan Veli ve Melih Cevdet ile birlikte Garip Akımı’nın kurucularından, Türkçe şiirin en büyük isimlerinden Oktay Rifat oldu. Proje kapsamında, Rifat’ın ölüm yıldönümü olan 10 Haziran’da 1962-1988 yılları arasında yaşadığı, Caddebostan Operatör Cemil Topuz Caddesi’nde bulunan apartmanının olduğu yere “Perçemli Sokak” şiirinden şu satırlar yerleştirildi:

“Güzel günlerin sokakları bunlar,

Güzel günlerin insanları bunlar,

Yoksa ne durulur ne yürünür”

Etiketler; #oktay rifat #şiir #moda #kadikoy #Kadıköy Belediyesi #kentsel tasarım #yaşayan sokaklar
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