Öğretmenlerden halk dansları resitali

Ataşehir Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğu (ATAFOLK), 12. yılını bir gösteriyle kutluyor. ATAFOLK, 224 kişilik öğretmen kadrosuyla sahnede halk dansları resitali sunacak. 2 Mayıs Perşembe günü 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösteri ücretsiz ve herkese açık.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.