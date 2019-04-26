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Öğretmenlerden halk dansları resitali

Öğretmenlerden halk dansları resitali
GazeteKadıköy

Ataşehir Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğu (ATAFOLK), 12. yılını bir gösteriyle kutluyor. ATAFOLK, 224 kişilik öğretmen kadrosuyla sahnede halk dansları resitali sunacak. 2 Mayıs Perşembe günü 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösteri ücretsiz ve herkese açık.

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