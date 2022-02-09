Öğretmenden tek kişilik gösteri: Eğitim Şart

Eğitimci Furkan Tozduman “Eğitim Şart” adlı tek kişilik ilk gösterisiyle Moda’da sahne alacak

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan, 10 yıldır farklı kademelerde İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalışan Furkan Tozduman, şimdi de sahneye çıkıyor. “Eğitim Şart” adında bir gösteri hazırlayan Furkan hoca, lisede sınıfta kalan bir öğrenciden genç yaşta okul müdürlüğüne uzanan bir eğitimcinin gözünden ülkemizdeki birçok sorunun kaynağını eğitim ekseninde inceliyor.

Tozduman, Anadolu yakasındaki devlet okullarında yabancı dil alanıyla ilgili seminerler verdiğini anımsatarak, “Arkadaşlarım bu seminerlerden birinin videosunu tiyatro, etkinlik ve konser organizasyonu yapan bir firmanın sahibi olan Erkan Sanin’e izletmişler. O dakika itibariyle Erkan abinin tek kişilik bir gösteri yapmam gerektiğine dair ısrarları başladı. Yaklaşık üç ay beni ikna etmeye çalıştı. Bu ikna turlarına başkaları da katılınca bu fikre bir şans vermek istedim. İki gün sonrasında gösterinin tam metninin hazır olduğunu söylediğimde önce kimse inanamadı. Sonra sahne bulmak için koşturmaca başladı ve yaklaşık bir ay içinde tüm süreci tamamladık” sözleri ile anlattı ilk gösterinin oluşumunu.

“Biliyorsunuz, eğitim, uzmanlığı olsun olmasın herkesin üzerine konuştuğu, bir fikrinin olduğu bir konu” diyen Tozduman, “Bunu belirli bir yere kadar haklı görüyorum çünkü sadece eğitimciler değil aslında herkes gerek öğrenci gerek veli olarak bu konunun bir paydaşı. Gösterideki amacım, kendi hikayemle paralel bir şekilde, paydaşı olduğumuz bu olgunun hem bireysel hem de toplumsal hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu vurgulamak. Tek kişilik gösteri ifadesi genelde stand-up beklentisi oluşturuyor ancak benim kesinlikle öyle bir iddiam yok. Hikayemin seyirciyi güldüreceği yerler olacaktır ama asıl isteğim gösteri sonunda seyircimde kendi eğitim yaşantılarına ve ülkemizin sorunlarındaki kaynağın her şeyden çok eğitim olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

Gösteriyi “Yeni Moda Sahnesi”nde 18 Şubat Cuma akşamı saat 20.30’da yapılacağı bilgisini veren Faruk Tozduman, “Moda Caddesi’nde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde çiçeği burnunda bir sahne burası. Bu da hoş bir tesadüf oldu, bir eğitimcinin ilk gösterisinin okul bahçesindeki bir sahnede olması… Umarım şans getirir bize.” temennisinde bulundu.