“Öğretmek bir sanattır”

Gençlik Sanat Merkezi’nin yeni dönem faaliyetlerinden olan Sinema Buluşmaları, usta oyuncu Can Gürzap’ın Ölü Ozanlar Derneği filmini yorumlaması ile başladı

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nin yeni döneme ilişkin faaliyetleri başladı. Sinema Buluşmaları adı altında yapılacak etkinliklerde usta tiyatrocu ve sinemacılar, kült eserleri yorumlayacak. Sinema Buluşmaları’nın ilki 15 Mart Çarşamba günü Can Gürzap’ın katılımıyla Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Buluşmada, Peter Weir’in Ölü Ozanlar Derneği filmi Gürzap tarafından yorumlanıp, dinleyicilerle birlikte tartışıldı. Gürzap’ın filmi değerlendirmesinin ardından film tüm katılımcılar ile birlikte izlendi.

“GEÇERLİLİĞİ OLAN BİR FİLM”

Konuşmasına, Ölü Ozanlar Derneği’nin evrensel bir tema işlediğine değinerek başlayan Gürzap, “Eğitim dediğimiz kavram insan hayatında önemli bir yer tutuyor. Yaşadığımız çevreye değişik bir açıdan bakabilmeliyiz. Bu açıyı yakalamakta insanın kendisini sanat ve bilimle doldurması ile mümkün olabilir. Bugün izleyeceğimiz filmde tam olarak buna işaret ediyor. Ölü Ozanlar Derneği çıktıktan sonra Avrupa ve Amerika’da eğitim konusunda büyük değişiklikler yaratmıştır. Amerikalılar da İngilizler de aslında o dönemde eğitimci oldukça tutucular. Filmde ise insan nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamlıdır mesajı veriliyor. İnsanın anı yaşaması gerektiğini, hayattan zevk alması gerektiği vurgulanıyor. Filmde vurgulanan temaların da e eğitim ile nasıl hayata geçmesi gerektiğini anlatıyor. Günümüzde halen geçerliliği olan, insana birçok kavramı sorgulatabilecek bir film.” diye konuştu.

“SANAT BEYNİN VİTAMİNİDİR”

“İnsanın hayal güçlerinin en parlak olduğu dönem çocukluk dönemidir.” diyen Gürzap, şöyle devam etti: “Ben aynı zamanda konuşma hocasıyım. Ebeveynlere daima çocuklarınızı yemek yerken yanınıza oturtun diyorum. Bırakın yanınıza otursunlar ve sizinle konuşsun. Çocuğu konuşturan şey zaten hayal gücü ve içindeki yaratıcılık. Bırakın bu yaratıcılık gelişsin. Çocuğun içindeki tüm güzel şeyleri kilitlerle, yasaklarla öldürmeyin. Çocukluk döneminde çocuklarınıza hayal gücünü baltalamayan iyi ve nitelikli bir eğitim verin. Bunu da bir yandan sanatla destekleyin. Çünkü sanat beynin vitaminidir. İnsanı diğer mahluklardan ayıran düşüncesidir. Bu düşünceyi de harekete geçirmek, yeni bir forma sokmak ancak sanatla olur.”

“İYİ ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ VAR”

Eğitimde, öğretmeninin çok önemli bir yer tuttuğuna değinen Gürzap, “Öğretmek bir sanattır. Belki bilirsiniz ama bildiğinizi öğretemeyebilirsiniz. Öğretmen kişisinin güzel anlatması ve güzel konuşması gerekir. Mesela tarih dersi ülkemizde niye sevilmez? Tarih eğer iyi anlatılırsa neticede masaldır. Acıdır, tatlıdır ama masaldır. Masallar sevilmez mi? Peki ya matematik? Matematik tamamen oyundur. Bu dersleri masal şekilde ya da oyun şeklinde anlatacak olan ise iyi bir öğretmendir. Ülkemizin iyi öğretmenlere ihtiyacı var. “ dedi.

19 NİSAN’DA NİLGÜN BELGÜN

Sinema Buluşmaları’nın ikincisi ise 19 Nisan Çarşamba günü saat 19.30’da Nilgün Belgün’ün katılımıyla Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Başrollerini Meryl Streep ve Hugh Grant’in paylaştığı 2016 yapımı Florence filmi, Belgün tarafından değerlendirilecek ve tüm katılımcılarla birlikte izlenecek.