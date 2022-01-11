Öğrenciler için “Askıda Seminer”

Altyazı Sinema Seminerleri’nin kış-bahar programı açıklandı. Üniversite öğrencilerinin sinema seminerlerine ücretsiz katılma şansı elde ettiği “Askıda Seminer” projesi yeni dönemde de devam ediyor

Altyazı Sinema Seminerleri’nin kış-bahar programı açıklandı. 9 Ocak Pazar günü başlayan Altyazı Yazarları ile Sinema Tarihi-II seminerinde Hollywood’un altın çağından başlayarak yeni dalgaların ve ülke sinemalarının önemli bir kısmı ele alınırken, 15 Ocak Cumartesi günü başlayacak Can Candan ile Belgesel Sinema seminerinde dünya belgesel sinema tarihinde bir yolculuğa çıkılacak, klasik örneklere, akımlara ve kuramsal yaklaşımlara değinilecek.

Bu iki seminerin yanı sıra, ileriki günlerde kayıtları açılacak diğer seminerler şöyle: Senaryo yazımının temel prensiplerinin anlatılacağı, Gülengül Altıntaş ile Senaryo Yazımı 10 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ali Deniz Şensöz’ün Film Dili seminerinin devamı niteliğindeki Film Dilinin Evrimi semineri 19 Şubat’ta başlayıp beş hafta sürecek. Feminist sinemanın ve sinemada feminizmin izlerinin sürüleceği Altyazı Yazarları ile Kadınların Sineması semineri 6 Mart’ta, Fırat Yücel ile Karşı Sinema 19 Mart’ta, Övgü Gökçe ile Sinemada Devri Âlem 16 Nisan’da, Altyazı Yazarları ile Türkiye Sineması semineri ise 15 Mayıs’ta başlayacak. Belgesel sinemadan senaryo yazımına farklı alanlarda sekiz seminer haziran ayına kadar katılımcılarla buluşacak.

ASKIDA SEMİNER PROJESİ

Altyazı Sinema Derneği’nin TÜSEV’in “Destekle Değiştir” etkinliği sayesinde geçtiğimiz yıl başlattığı ve üniversite öğrencilerinin sinema seminerlerine ücretsiz katılma şansı elde ettiği “Askıda Seminer” projesi yeni dönemde de devam ediyor.

Askıda Seminer uygulamasıyla yüzün üzerinde üniversite öğrencisine, seminerlere ücretsiz katılma imkânı sağlanıyor. Geçtiğimiz sonbahar programında açılan yedi seminere 60 öğrenci ücretsiz katılma şansı elde etti. Kış ve bahar dönemlerinde açılacak seminerlerde de devam edecek proje ile, açılacak her seminere 10 üniversite öğrencisi ücretsiz katılma hakkı kazanacak. Her seminer için ayrı ayrı yapılacak olan başvurular, seminerin duyurusuyla açılacak ve seminerin başlangıç tarihinden beş gün önce kapatılacak. Katılımcılar, formda verilen bilgiler dikkate alınarak ve İstanbul dışında eğitim gören üniversite öğrencilerine öncelik verilerek yapılacak bir değerlendirme sonucu belirlenecek. Seminer programlarına göz atmak ve Askıda Seminer’e başvuru yapmak için altyazi.net/seminerler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2021 YILLIĞI ÇIKTI

Bir film iş birliğiyle hazırlanan “Altyazı’nın 2021 Yıllığı” da sinemaseverlerle buluştu. Altyazı Sinema Dergisi’nin arşivlik bir yayın olması amacıyla hazırladığı 2021 Yıllığı, geçtiğimiz yılın öne çıkan yapımlarını, sinema ve televizyon gündemini çeşitli başlıklar altında inceleyen bir özel sayı. Editörlüğünü Ayça Çiftçi ve Ali Deniz Şensöz’ün üstlendiği, Bir Film iş birliğiyle hazırlanan 192 sayfalık bu sayıya 36 yazar katkıda bulundu. 2021 Yıllığı’nı bayilerden, kitapçılardan ve www.altyazi.net/dukkan üzerinden satın almak mümkün.