Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması başlıyor

Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması bu yıl sekizinci kez ödüllerini dağıtmaya hazırlanıyor

Yarışma, sinema eğitimi alan ya da sinemaya gönül vermiş üniversiteli gençlere, ürettikleri filmlerle kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı, üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı ve ödül alan filmleri desteklemeyi amaçlıyor. Yarışma ayrıca, geleceğin sinema yönetmenlerinin yetişmesine ve keşfedilmesine de ön ayak olmayı hedefliyor.

Bu yıl da “Belgesel” ve “Kurmaca” alanında olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmanın ödülleri, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek törenle 27 Nisan 2018 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak.

Yarışmaya başvuran filmler, ön jürinin seçiminden sonra yönetmen, görüntü yönetmeni, sinema yazarı, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan asıl jüri tarafından değerlendirilecek. Bu yıl kurmaca alanındaki jüri üyeleri oyuncu Mehmet Aslantuğ, akademisyen ve sinema yazarı Prof. Dr. Ayla Kanbur, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sinema yazarı Kerem Akça ve yönetmen Abdullah Oğuz’dan oluşurken; belgesel alanında yarışmaya katılan filmleri ise yönetmen İmre Azem, akademisyen Prof. Dr. Şükran Esen, yönetmen Kıvılcım Akay, sinema yazarı ve yönetmen Eylem Kaftan ve Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, akademisyen Prof. Dr. Simten Gündeş değerlendirecek.

Bu sene etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek olan film gösterimleri, paneller ve “Kısa Filmde Işık” atölyesiyle bir kısa film festivali kimliği de kazanmış olacak ve bu yıldan itibaren Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali olarak da anılmaya başlayacak.