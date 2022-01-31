Haftalık Bağımsız Gazete 31 Ocak 2022
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Ödüllü Yaşar Kemal belgeseli kitap oldu

Büyük İstanbul Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Adnan Deniz’in yeni kitabı Deli Eden Mavilik, raflarda okurlarını bekliyor. Kitapta, ünlü yazar Yaşar Kemal'in Van'dan Çukurova'ya göçü, hastalıkla geçen son yılları tanıklıklarla işleniyor

Ödüllü Yaşar Kemal belgeseli kitap oldu
Simge Kansu

Gazeteci ve yazar Adnan Deniz, Cinius Yayınları etiketiyle Deli Eden Mavilik isimli yeni kitabını çıkardı. RöportajBelgesel kategorisinde yazılan Deli Eden Mavilik kitabı, Yaşar Kemal’in ailesinin Van’dan Çukurova’ya dramatik göçünü işleyen ve geçtiğimiz yıl röportaj kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen “Mavi Ülkenin İnsanları” röportaj metninin genişletilerek kitaplaştırılmış hali.

YAKINLARI YAŞAR KEMAL’İ ANLATTI

Toplamda 80 sayfa ve üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümü, Yaşar Kemal’in göç, sürgün yıllarını anlatan akrabaları ve yakın ailesiyle yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulan edebi metinleri kapsıyor. İkinci bölümde Yaşar Kemal’in hastalığının arttığı son dönemlerde hastanede şarkılarını sürekli dinlediği sanatçı Rojda’nın Yaşar Kemal’le yaşadıkları ve anılarından oluşan metinlerden oluşuyor. Son bölümde ise Yaşar Kemal’in son bir yılının büyük bölümünü geçirdiği İstanbul Çapa Hastanesi koridorlarında yaşananlar anlatılıyor. Bu bölüm, Dr. Remzi Sarıkaya ile yaşanan anılardan oluşuyor. Yaşar Kemal’in hastaneye her geldiğinde “Bana Vanlı doktoru çağırın” sözü bölümün hareket alanını oluşturuyor.

Etiketler; #BüyükİstanbulGazetesi #AdnanDeniz #kitap #DeliEdenMavilik #YaşarKemal #röportaj #belgesel #ödül #MaviÜlkeninİnsanları
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