Ödüller, yeni tiyatro eserlerine!

Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması ödülleri Moda Sahnesi’nde gerçekleşen törende sahiplerini buldu

Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN

Kadıköy Belediyesi’nin sanatçı ve edebiyatçıları yeni eserler yaratmaya özendirmek için müzik ve sahne sanatları dallarında düzenlediği etkinliklerden olan Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşti. 10 Aralık Pazartesi gecesi Moda Sahnesi’nde gerçekleşen ödül törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in yanı sıra birçok sanatçı ve Kadıköylü katıldı. Ödüllerin dağıtılmasının ardından ‘Komik Günler’ adlı müzik grubu gecede sahne aldı.

Seçici kurulunda Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Bilgesu Erenus, Yücel Erten, Beliz Güçbilmez, Dikmen Gürün ve Nesrin Kazankaya; ön seçici kurulunda ise Levent Aras, Günay Ertekin ve Sinem Özlek yer alırken, gecede bir adet birincilik, bir adet ikincilik ve iki adet üçüncülük ödülü verildi.

“İNSAN HÜZNÜ” BİRİNCİ OLDU

Yarışmada “İnsan Hüznü” adlı oyunuyla Mehmet Selçuk Bilge Birincilik Ödülü’nü usta tiyatrocu Zihni Göktay’ın elinden aldı.

“Huzur Apartmanı” adlı oyunuyla Aslı Ayhan İkincilik Ödülü’nü Haldun Taner’in eşi Demet Taner’den alırken; üçüncülüğü paylaşan “Babaannemin İlk Twit’i” adlı eseriyle Nedim Saban ödülü Seçici Kurul Üyesi Günay Ertekin’den ve “Benim Annem Cumartesi” adlı oyunuyla Cihan Çakan ödülünü oyuncu Timur Acar’ın elinden aldı.

Birincilik ödülünün sahibi olan Mehmet Selçuk Bilge yaptığı konuşmada, “Bu ödülü Kadıköy’den almak çok heyecan verici çünkü ben Kadıköy’de doğdum ve büyüdüm. Bu oyunu Kadıköy’de yazdım. Ve umuyorum sizlerin de desteğiyle bu oyunu sahnelemek nasip olur. İyi ki Kadıköy var.” şeklinde konuştu.

“YENİ KAPILAR AÇIYORUZ”

Ödül töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “ Çok etkilendiğim, otistik bir çocuğun hayatını anlatan Temple Grandin filminde çocuk her zorluğu aştığı zaman diyordu ki: ‘Hayata yeni bir kapı daha açtım’. Yerel yönetim olarak başladığımızdan beri aslında işimizin insanlara yeni kapılar açmak olduğunu düşünerek arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Yeni kapı ne demektir? Spordur, sanattır, kültürdür, müziktir. Sabah kalktığınız zaman yeni bir tercihi yaşayabilmektir. İnsanların yaşadıkları daire içinden çıkabilmelerini, geleceğe doğru yürüyebilmelerini sağlamaktır yeni kapı açmak. Belki sıkıntılı, sorunlu günlerden geçiyor, çok uzakları göremiyor olabiliriz ama bütün bu yaşadığımız süreçte bazı birikimler bu sıkıntıları aşacak. İşte o birikimlerden biri de tiyatro. Sanatın çocuklardan kadınlara gençlere hayatın her alanında yarattığı enerji bir şekilde yönetimlere de yansıyor. İnsanların geleceğe dair bakışlarını değiştiriyor.” şeklinde konuştu.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve Kadıköy Belediyesi işbirliğine dikkat çeken Nuhoğlu, “Bu süreç içerisinde platform, tiyatrocular ve belediye olarak çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Bu deneyimi ilk defa yaşıyoruz ama çok başarılı şeyler yapıldı Kadıköy’de. Bunların devam edeceğini biliyoruz. Daha iyi şeyleri hak ediyor Kadıköylüler.” dedi.

“BU ŞARTLARDA OYUN YAZMAK ŞOVALYELİKTİR”

“İnsan Hüznü” adlı oyunuyla Mehmet Selçuk Bilge’ye ödülünü vermek için sahneye gelen Zihni Göktay, “Tiyatro eseri yazmak büyük bir şövalyelik ülkemizde. Çünkü herkes dizi senaryosu yazıyor. Tiyatro her zaman ekmek parasını vermiştir ama köfte parası için mutlaka bir şeylere koşturuyoruz hepimiz. Türk tiyatrosu batının ileri bir karakolu değildir. Batı klasiklerini de oynamak bizim görevimiz ama milliyetçilik sokağa çıkıp bar bar bağırmakla olmaz. Önce kendi yazarlarımızı koruyacağız. Özel tiyatro yapmak zaten ayrıca bir şövalyeliktir, Don Kişot’luktur. Ben 10 sene özel tiyatro yaptığım için damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Bunların bilinci içinde olup da yine de tiyatro eseri yazmak insanların amcasına mektup yazamadığı bir ülkede çok büyük başarı” derken birincilik ödülünü alan Mehmet Selçuk Bilge’ye dönerek, “Seni tebrik ediyorum. Yazdıkların sahnede üç boyutlu bir hale gelince ben de oynamak isterim.” dedi.