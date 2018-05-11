Ödüller sahiplerini bulacak

Kadıköy Belediyesi’nin tiyatro dünyasına yeni çocuk oyunları kazandırmak amacıyla düzenlediği Çocuk Tiyatro Oyunu Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmanın ödülleri 16 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak.

Kadıköy Belediyesi hedef kitlesi 7-12 yaş grubu olan çocuklar için ödüllü bir Çocuk Tiyatro Oyunu Yarışması düzenledi. Tiyatronun çocuk oyunları dağarcığını nitelikli oyunlarla zenginleştirmek; çocukların duygusal, düşünsel, sanatsal gereksinimleri doğrultusunda yaşamlarına ulusal ve evrensel anlamda katkıda bulunmak; yazarları bu alanda eserler vermeye özendirmek için başlatılan yarışmaya toplam 85 eserle katılım gerçekleşti.

Kabul edilen eserler alanında uzman akademisyen ve oyuncuların yer aldığı Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirildi. Seçici kurulda Süreyya Karacabey, Nihal Kuyumcu, Tekin Özertem, Tülin Sağlam ve Ahmet Somers yer aldı.

Birden çok ve ortaklaşa yapılan eserlerin de kabul edildiği yarışmada, 7-12 yaş grubu çocukların duygularını ve hayal dünyalarını zenginleştirmesi; doğa sevgilerini ve çevre duyarlılıklarını arttırması; bilgi, merak ve ilgi uyandırması ve özgün olması niteliği arandı.

16 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende, seçici kurulun değerlendirmeler sonucu belirlediği 3 eser ödüllendirilecek.