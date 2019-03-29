Notabene’de Öykü Tasarım Atölyesi

Notabene Yayınevi, 6 Nisan’da başlatacağı ‘Öykü Tasarım Atölyesi’ öncesinde tanışma toplantısı düzenliyor

Yeldeğirmeni’nde bulunan Notabene Yayınevi, 6 Nisan – 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında ‘Öykü Tasarım Atölyesi’ düzenleyecek. Yeni yazarlara kapılarını açan yayınevinin düzenleyeceği atölye, 8 hafta sürecek. Program kapsamında “Neden yazıyoruz?” sorusundan yola çıkarak, öykünün kendisi “kuram” yardımıyla tartışmaya açılacak, metin çözümlenecek ve öyküler yazılacak.

Fatma Nuran Avcı, Sibel Öz ve Yetgül Karaçelik’in yürütücülüğünü üstlendiği atölye kapsamında farklı yazarlar da seminer verecek. Atölyede yazılan öyküler, editörler desteğiyle kitaplaştırılacak.

Öykü Tasarım Atölyesi öncesinde ise bir tanışma toplantısı düzenleniyor. Toplantı 30 Mart Cumartesi günü 17.00-19.00 arası Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (Rasimpaşa Mahallesi, Duatepe Sk. No:61 Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecek. Toplantıda atölyenin programı ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi alışverişi yapılacak. İletişim: 0533 680 51 59