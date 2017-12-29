NOKS’ta “Üç Perdelik Oyun”

NOKS Bağımsız Sanat Alanı Güneş Terkol ve Sevil Tunaboylu’nun “Üç Pencerelik Oyun” sergisiyle açılıyor

İzleyicilerin bir resmin içinde gezinmelerine imkân sağlayan “Üç Pencerelik Oyun” sergisi, Güneş Terkol ve Sevil Tunaboylu’nun Noks’un mekânına özgü tasarladıkları bir yerleştirmeden oluşuyor. İki kadın ‘kaçmak’ ediminin neresinde durduklarını sorguluyorlar: “Kaçmak bir yenilgi midir? Kurtuluş mudur? Kaçmaktan kaçmak mümkün olabilir mi?” Tanıklık edilen anların, sokakların sesine kulak vererek, kilometrelerce yol katederek, cevabın henüz bilinmediği, neyse ki hiç bilinmeyeceği bir yolculuğa evrilen iki kişilik bu oyun, 27 Ocak – 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Pazartesi ve Salı günleri hariç her gün 14:00 – 19:00 arasında NOKS Bağımsız Sanat Alanının Yeldeğirmeni Kadıköy’deki yerinde görülebilir.

NOKS Bağımsız Sanat Alanı, sanatçı ve akademisyen Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından 2017 yılında Kadıköy’de kuruldu. Ana akım sanatsal yönelimlere karşı otonom bir duruşla deneysel sergi projeleri gerçekleştirmeyi amaçlayan NOKS, “sanatçıların yürütücüsü olduğu sanatçılar için bir mekan” olarak tanımlıyor kendini. Fotoğraf ve video projelerine ağırlıkla yer verecek olan NOKS; sanatçıların hem buluştuğu, tartıştığı, hem de tamamen istedikleri konsept üzerine sınırları ve kavramları zorlayan sanatsal deneyler yaptıkları bir laboratuar olacak. NOKS aynı zamanda genç sanatçılarla ve sanat öğrencileriyle organik bir bağ kurmayı amaçlayan ortak bir çalışma, üretim, eğitim ve sergileme alanı olma hedefinde.

Adres: Talimhane Sokak No:19B Yeldeğirmeni, Kadıköy http://www.noksart.space/