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NOKS Art’ta “Kayış Koptu!”

NOKS Art Space, pandemi dolayısıyla açılışının ertelenmesinden tam bir yıl sonra, sanatçı ve elektronik müzik prodüktörü Sami Baruh’un video ve fotoğraf çalışmalarından oluşan ilk kişisel sergisi “Kayiş Koptu!” ya ev sahipliği yapıyor

NOKS Art’ta “Kayış Koptu!”
GazeteKadıköy

Sami Baruh, kuşaktan kuşağa aktarılan aile mesleği olan teneke kutu imalatçılığını, yaklaşık yarım asırdır hiç değişmeyen çalışma biçimini, aynı yerde bir ömür geçiren işçileri ve imalathaneyi; fotoğraf, video ve ses gibi farklı disiplinleri kullanarak belgeliyor. Atölyede geçirdiği zaman içerisinde manuel makineleri, onları seri bir şekilde çalıştırmakla yükümlü işçileri sessiz bir gözlemci gibi kaydeden Baruh, sergi açılışı esnasında canlı performans da sergiledi.

Sergi 20 Mart - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 14.00 – 19.00 arasında NOKS Art  Space’te izlenebilir. NOKS Art  Space, Yeldeğirmeni Talimhane Sokak’ta.

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