Nietzsche’nin çığlığı AltKat’ta yankılanıyor

İKSV tarafından verilen teşvik ödülü desteğiyle AltKat Sanat tarafından sahneye konan Friedrich Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” eseri 12 Ekim’de prömiyer yapıyor

Bir düşünür olan Nietzsche’nin 1883 yılında kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt, kendisiyle ve hayatla yüzleşmesini içerir. Toplumun alışkanlıklarını, yaşayış ve düşünüş biçimini belirleyen gelenekleri cesaretle sorgular. Zerdüşt’ün halka, kendisine, yüce insanlara ve hayvanlara yaptığı bir konuşma serisidir.

Altkat Sanat’ın yorumu ise, günümüz dünyasına gelen Zerdüşt’ün bu toplumun bireyleri ile yüzleşmesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Zerdüşt, yozlaşmış ilişki biçimini gördükçe acı çekse de toplumun dikkatini kendine çevirmesini ve hayatı, sorgulamadan devraldığımız gelenekleri, saf kalmanın inceliklerini anlatıyor.

Altkat Sanat ayrıca, Nietzsche’nin en çok bilinen eseri Böyle Buyurdu Zerdüşt’ü Türkiye’de ilk defa sahneye uyarlamış oluyor.

Prömiyerini 12 Ekim Cumartesi günü yapacak ve sezon boyunca sergilenecek oyunun biletleri Altkat Sanat’ın gişesi ve Biletix’den temin edilebilir.

SURURİ –CEZZAR TEŞVİK ÖDÜLÜ

Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla verilen ve İKSV tarafından hayata geçirilen teşvik ödülünün ilki geçen yıl Altkat Sanat Tiyatrosu ve Kumbaracı50’ye verildi. Altkat Sanat Tiyatrosu da bu teşvik ödülüyle Böyle Buyurdu Zerdüşt oyununu çıkardı. Gülriz Sururi henüz hayattayken başkanlığını yaptığı seçici kurulda Mert Fırat, Tilbe Saran, Seçkin Selvi, Leman Yılmaz ve Selçuk Yöntem bulunuyordu.

Altkat Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği Böyle Buyurdu Zerdüşt, 12 Ekim’de İstanbul’da prömiyer yapmasının ardından 13, 15 ve 19 Ekim’de AltKat Sanat’ta izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Sonrasında ise Ankara, Eskişehir, İzmir, Tarsus, Adana, Hatay, Burdur, Antalya ve Fethiye turneleriyle izleyiciyle buluşacak.

Müge Saut’un uyarlayıp yönettiği ve ayrıca rol aldığı oyunda Nevzat Süs, Özlet Ezgi, Selver Çavuş, Esra Kucur ve Gizem Özgün oynuyor.