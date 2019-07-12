NHKM Bahçe’de yazlık sinema başladı

Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde film gösterimleri başladı. Yazlık sinema günleri ağustos sonuna kadar sürecek

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada 11 Temmuz’da başlayan film gösterimleriyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“2019 yaz aylarında bahçemizde göstereceğimiz filmlerle, giderek ısınan havalar ve gündemler içinde, hep birlikte film izlemenin keyfine davet ediyoruz.

Aklımızda şu soru var: Memleket nereye gidiyor?

İstedik ki, memleket nereden geliyor, buna da bakalım… Gösterimlerimizde, memleketimizin son altmış yılında göz atmayı hedefliyoruz: Çeşitli tarihsel kesitlere sıçrayarak, bunca yıldır memlekette yaşananların ortak bir karakter taşıyıp taşımadığını; içinde yaşadığımız düzenin, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla, mavi ve beyaz yakalısıyla işçileri, köylüleri, aydınları nasıl bir karanlığa çekmeye çalıştığını ve aslında nasıl bir mücadeleye çağırdığını anlamak, tartışmaya açmak istiyoruz.

Bu ülkenin sinema tarihinde memleketin gidişatının şu ya da bu kesitini ele alan, yaşama kavgasındaki insanı anlatan pek çok değerli film var. Bu sayıca hiç de az olmayan filmleri bütünüyle göstermemiz elbette olanaksız olduğundan, bir seçki hazırladık: “Dağıtım tekellerinin el koyduğu” filmlerden ziyade, filmlerini bizlerle paylaşan yönetmen ve yapımcı dostlarımızın filmlerinden oluşturduk bu temsili seçkiyi. Dostlarımızın paylaştığı ama takvim sınırı nedeniyle dahil edemediğimiz başka çok sayıda film de var elbette. Onları da önümüzdeki aylarda paylaşacağız.”

Gösterilecek filmler:

• Zengin Mutfağı, Başar Sabuncu (1988) – 18 Temmuz Perşembe, 21.00

• Umut, Yılmaz Güney (1970) – 25 Temmuz Perşembe, 21.00

• Yusuf ile Kenan, Ömer Kavur (1979) – 01 Ağustos Perşembe, 21.00

• Çöpçüler Kralı, Zeki Ökten (1978) – 08 Ağustos Perşembe, 21.00

• Sürü, Zeki Ökten (1979) – 15 Ağustos Perşembe, 21.00

• Babam Askerde, Handan İpekçi (1995) – 20 Ağustos Salı, 21.00

• Takva, Özer Kızıltan (2006) – 22 Ağustos Perşembe, 21.00

• Bornova Bornova, İnan Temelkuran (2009) – 27 Ağustos Salı, 21.00

• Çoğunluk, Seren Yüce (2010) – 29 Ağustos Perşembe, 21.00