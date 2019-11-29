Nezihe Meriç Kadıköy’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nezihe Meriç’in yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği “Çın Sabahta” adlı oyunu bu hafta seyirciyle buluşturuyor

Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün aktarıldığı oyunda, insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri aktarılıyor.

Oyunun yönetmeni Hülya Karakaş, “Çın Sabahta”yı şöyle anlatıyor:

“1980’den 1995’e…

Hayatını çantasının içine sığdıran, hiç ağırlık hissetmeden taşıyan bir kadınla, bavulunun ağırlığı altında ezilen bir başka kadının; gelenek, görenek farklılığı, uzun uzun konuşmalarını, birbirlerine iç dökmelerini engellemez. Çünkü, kadınların iç dünyası, dış dünyada gözüktüğü gibi işlemez. Nezihe Meriç'in dilinde tıkanıklık olmaz; tıkır tıkır işler, nakışlı ipek mendil gibi akar. NEZİM bizi sözcüklerin nehrine atar, berrak sularda yüzdürür. Bu sularda batmak yoktur, hep yukarı çıkılır, hep ışığa bakılır; ille de "Çın Sabah"lar görülür. Sabahı görmek, hayata yeniden başlamak, umudu diri tutmak demektir.”

Müziğini Cihan Kurtaran’ın, dramaturgisini Hatice Yurtduru’nun, sahne-kostüm tasarımını Almila Altunsoy’un, ışık tasarımını Mahmut Özdemir’in, efekt tasarımını Nesin Coşkuner’in, video tasarımını Mustafa Emin Duman’ın yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Hülya Karakaş ve Ayşe Günyüz Demirci rol alıyor.

Oyun, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 18-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 25-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.